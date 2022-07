Ødelæggende Freya fundet

Frognerkilde Havn i Oslo er i øjeblikket plaget af en 600 kilo tung hvalros ved navn Freya. Hun slænger sig på bådebroer, i både og ødelægger meget på sin vej. Senest er Freya fanget midt i middagsmaden i færd med at spise en svane. Se mere i videoen her.

Den destruktive hvalros Freya er fundet efter at have været væk et stykke tid. Myndighederne melder nu ud, hvad der skal ske med dyret

Efter at hun har været væk i et par dage, er den enorme hvalros Freya nu blevet fundet igen.

Først var stedet, hun var blevet observeret, hemmeligt, men nu afslører Fiskeridirektoratet i en pressemeddelelse lørdag formiddag, hvor det præcist var.

Det skriver Aftenposten og Dagbladet.

Man ville helst undgå at tiltrække for mange tilskuere og hvalros-interesserede. Det stresser det store dyr, der gerne skal slappe af 20 timer om dagen.

Og stedet, hvalrossen er fundet, er lige uden for Lysaker ved Bøyesanden. Her blev hun sidst observeret klokken 23 fredag.

Freya er blevet den helt store sommerhistorie i Norge. Den 600 kilo tunge hvalros vil nemlig ikke væk og skaber kaos og ødelæggelser omkring sig, når den hænger ud på bådebroer og i både i lystbådehavnen i Frognerkilen i Oslo.

Selvom det er irriterende for bådejere i Oslo at have besøg, ladet det til, at Freya selv nyder det i fulde drag. Foto: Tor Erik Schrøder/Ritzau Scanpix

Det skal der ske

Angiveligt skulle den sidste observation af Freya i Frognerkilen have været torsdag aften - inden hun forsvandt et stykke tid. Og det er altså Fiskedirektoratets inspektionsfartøj, som nu har fundet frem til hende i fjorden.

Og det er også dem, der nu melder ud, at der ikke skal gøres mere lige nu.

- Vi ser ingen grund til at tage andre tiltag efter observationerne fredag, står der i pressemeddelelsen.

De fortsætter dog lørdag deres observationsarbejde for at få viden om græsnings- og hvilemønstre.

Fiskeridirektoratet har tidligere talt om en mulig omplacering af dyret, men da hvalrossen er et fredet dyr, er aflivning ikke en mulighed, medmindre der er fare for liv og helbred.

Freya er en yderst eventyrlysten hvalros. Foto: Trond Reidar Teigen/Ritzau Scanpix

Frejas hærgen

Selvom det umiddelbart kan lyde spændende med sommerbesøg fra en hvalros, er det et farligt dyr for mennesker, der kommer for tæt på, og derfor er flere myndigheder siden blevet involveret.

Hvalrossen har været på langfart og begyndte allerede i juni at skabe problemer i og omkring Kragerø godt 150 kilometer syd for Oslo. Men siden da svømmede Freya nærmere og nærmere Norges hovedstad og slog sig ned ved Frognerkilen.

Her slængede den sin enorme krop i blandt andet mindre både, som den formår at totaltskade. Den forstyrrer også de lokale, når den ligger på bådebroer, som den ikke vil væk fra.

Den har også skabt farlige situationer for lokale, eksempelvis to SUP'ere, der kom for tæt på den. Og chokeret de lokale ved at angribe og dræbe en svane, den havde set sig sur på.