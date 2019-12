Ødelæggende orkan har gjort statsskove rigere på løvtræer

Millioner af træer i landets skove knækkede som tændstikker, da decemberorkanen hærgede landet for 20 år siden.

Da statsskovene skulle genplantes, blev mange af de ødelagte nåletræer erstattet af løvtræer som eg og bøg.

På landsplan er der kommet cirka 30 procent flere løvtræer i statsskovene siden 1999.

- Orkanens ødelæggelser kom i første omgang som et stort chok, men det blev også en øjenåbner for måden at forvalte statsskovene på herhjemme, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen, til styrelsens hjemmeside.

- I stedet for at genplante store plantager med lige rækker af nåletræer, gjorde vi skovene mere varierede med flere løvtræer som eg og bøg.

- En varieret skov står bedre fast i storm, men er også sjovere at gå tur i, og med tiden vil den få langt flere vilde dyr og planter tilknyttet, siger Mads Jensen.

Orkanen, der ramte landet 3. december 1999, ramte især skovene i Sydvestjylland hårdt.

Store områder med nåletræer blevet fuldstændig lagt ned.

Ser man alene på ti skove i Sydvestjylland, der var blandt de hårdest ramte statsskove, er der kommet dobbelt så mange løvtræer som før.

I årene efter orkanen blev der plantet 4,4 millioner nye træer.

En del af de knækkede træer fik lov at blive stående i skovene og er langsomt gået i forfald til glæde for svampe, insekter og fugle.

Flere steder har man også ladet områder springe i skov af sig selv.

- Stormfaldet banede vejen for en hurtig overgang til det, vi i dag kalder naturnær skovdrift.

- Nu arbejder vi målrettet med at få mere variation i skoven og lade naturen gøre en større del af arbejdet selv, siger Mads Jensen.

- At ændre på skoven kræver generelt stor tålmodighed, og det er ret unikt, at vi har opnået så store forandringer på så kort tid. Det var aldrig sket uden hjælp fra orkanen, siger kontorchefen.

Decemberorkanen for 20 år siden kostede syv mennesker livet og forårsagede skader for 13 milliarder kroner.