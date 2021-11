Øget fokus på mobil og fartgrænser fører til færre trafikdræbte

Færre og færre mister livet i trafikken.

En ny opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at 91 mennesker har mistet livet i trafikken i løbet af de første ni måneder af 2021.

Et tal, som er en del lavere end tidligere.

I 2020 var antallet af trafikdræbte 117 i årets første ni måneder, mens 156 mennesker mistede livet i en trafikulykke i samme periode i 2016.

Opgørelsen har sammenlignet antallet af trafikdræbte i perioden fra januar til september gennem de seneste seks år.

Med undtagelse af 2019 er der siden 2016 sket et fald i antallet af trafikdræbte.

Ifølge specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik Jesper Hemmingsen, skyldes faldet i antallet af fatale trafikulykker, at man i Danmark har haft et øget fokus på flere ting.

- Vi er blevet meget bedre til at lægge mobilen og holde fartgrænserne, siger han.

Jesper Hemmingsen tilføjer, at der desuden er færre, som kører med sprit i blodet.

Men det er ikke kun antallet af dræbte, som er faldet de seneste seks år, også antallet af tilskadekomne er mindsket.

I den målte periode er antallet af tilskadekomne faldet fra 2442 i 2016 til 1934 i 2021.

Ifølge Jesper Hemmingsen har politiets indsats i forhold til fartkontrol også haft stor betydning for antallet af dræbte og slemt tilskadekomne i trafikken.

- Der er flere stærekasser, som måler hastigheden, og langt flere politibiler på vejene, og det betyder noget.

- Når der er en reel risiko for, at man kan få et klip i kørekortet, så tænker man mere over hastigheden, siger han.

Også de mange kampagner for at øge fokus på sikkerhed i trafikken har haft stor betydning for mængden af ulykker, mener Jesper Hemmingsen.

- Fordi der har været kampagner med fokus på vigtigheden af cykelhjelmen, kan vi se, at der er flere, der bruger den.

- Der er virkelig sket en kulturændring, som har betydet, at danskerne tænker mere over sikkerhed, siger han.

Kulturændringen bliver særligt tydelig, hvis man ser på antallet af trafikdræbte i løbet af de seneste 30 år, forklarer Jesper Hemmingsen.

- I 1973 var der 1213 trafikdræbte, det svarer til 3,3 dræbte om dagen. Men i dag er der i gennemsnit kun én person hver tredje dag, som bliver dræbt, siger han.