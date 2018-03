Øget glæde og mindre stress: Hunde kan hjælpe studerende

Ny forskning viser, at det at nusse med en hund øger energi- og glædesniveauer, mens stressniveauer falder

For langt de fleste er forårets varmere himmelstrøg lig med et stort smil på læben.

For mange studerende er foråret dog også ensbetydende med hjertebanken og svedige håndflader frem mod de afgørende eksaminer.

Der findes et utal af tips og tricks til, hvordan du skal få styr på din eksamensangst. Nu viser ny forskning dog, at der kan være hjælp at hente hos menneskets bedste ven.

Hvis du nusser med en hund, kan du nemlig både opleve faldende stressniveauer og øgede energi- og glædesniveauer.

Det viser et nyt canadisk studie, skriver The Telegraph, ifølge Videnskab.dk.

Bemærkelsesværdige resultater

Forskerne fra University of British Columbia i Vancouver sendte 246 studerende i hundeterapi.

Både før- og efter hunde-nusningen samt 10 timer senere blev de studerende bedt om at udfylde et spørgeskema.

Konklusionen var at de studerendes stressniveauer faldt med omkring 45 procent efter hundeterapien.

Efter at have brugt tid med hundene steg de studerendes energiniveauer desuden med omkring 37 procent, mens deres glædesniveauer steg med 27 procent.

- Resultaterne var bemærkelsesværdige. Vi fandt, at selv 10 timer senere rapporterede de studerende stadig om færre negative følelser, de følte sig bedre støttede og mindre stressede, sammenlignet med studerende, som ikke deltog i hundeterapien, siger studiets medforfatter Stanley Coren, der er professor emeritus i psykologi ved University of British Columbia til The Telegraph.

Det canadiske studie er publiceret i tidsskriftet Stress and Health.