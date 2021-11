Øgler stjålet: Fundet ved vildt tilfælde

To øgler, der har været forsvundet i ti måneder, er blevet fundet ved et tilfælde

Det var et overraskende fund, en betjent og hans makker gjorde fredag aften, da de blev kaldt ud til en adresse i en lille by på Nordvestsjælland, fordi der var hørt skudlyde.

En 48-årig mand havde ved en fejl affyret en luftpistol, og man besluttede sig derfor for at ransage huset. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Facebook.

I stuen genkendte den ene betjent straks to små sudan-øgler, der havde været savnet i en SFO på Kundby Friskole og Børnehus siden en kold morgen i januar.

- Det var et tilfælde, at det lige præcis var den samme betjent, men det gjorde, at han kunne kende de to øgler. Han er selvfølgelig godt tilfreds med sin indsats, siger pressetalsmand ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Kristensen til Ekstra Bladet.

Erkendte indbrud

Den 48-årige mand erkendte, at han havde stjålet de to øgler fra SFO'en for godt ti måneder siden. Han havde oprindeligt i sinde at stjæle teknik, men da han så de to øgler, fik han lyst til at tage dem med hjem.

Han havde samtidig brudt hoveddøren op, og skabe stod åbne i institutionen. Værst af alt var dog, at SFO'ens terrarium stod tomt, og de to højtelskede øgler, Lotte og Georg, var væk.

- Det er jo børnenes dyr, siger leder af SFO'en Thomas Hansen til Ekstra Bladet.

De to sudan-øgler, der ikke var helt tilfredse med at skulle væk fra SFO'en, havde bidt den 48-årige, som undskyldte for at have stjålet fra små børn.

Lykkeligt gensyn

Det var en noget forbavset leder af SFO'en Thomas Hansen, der blev ringet op af politiet lørdag morgen med den glædelige nyhed om, at øglerne var blevet fundet efter ti måneder.

- Jeg blev meget overrasket, da jeg blev ringet op, for jeg frygtede, at de var blevet lukket ud i naturen og var døde af kulde, siger Thomas Hansen.

Lederen fortæller desuden, at øglerne skulle identificeres, før politibetjentene kunne aflevere dem til børnene i institutionen.

- Børnene var overlykkelige, da øglerne kom tilbage, og de er nu i fuld gang med at indrette et nyt hjem til dem, siger Thomas Hansen.