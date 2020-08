Øgruppe vil kun have turister med positiv coronatest

Den brasilianske øgruppe Fernando de Noronha er igen åben for turisme, men med et atypisk krav til de besøgende.

Man skal nemlig kunne fremvise dokumentation for, at man tidligere har været smittet med corona for at kunne besøge de naturskønne øer.

Det skriver CNN.

Øgruppen er et af Brasiliens mest besøgte attraktioner. Sidste år besøgte 106.000 turister øerne, men de mange besøgende må nu bevise, at de har været syge med corona for at kunne nyde strandene på de 21 øer.

Krav om positiv test

Udmelding kom fra Guilherme Rocha, som administrere øerne, på en pressekonference torsdag.

Her sagde han, at man skulle fremvise resultatet af en mindst 20 dage gammel positiv test eller en antistoftest for at lande på paradisøerne.

Han forklarede ikke direkte, hvad det sundhedsfaglige grundlag for beslutningen var.

I denne uge påviste man i Hong Kong for første gang, at en person er blevet smittet anden gang med virusen. Det skrev blandt andet New York Times.

Anden infektionen var ikke alvorlig for den smittede mand. Flere epidemiologer har efterfølgende meldt ud, at man skal passe på med at konkludere på enkelttilfælde, men skal forske og analysere videre på virusen ud fra den nye viden.

Hårdt ramt

Brasilien er et af de lande, der har været hårdest ramt af coronapandemien.

Der er registreret over 119.000 døde i landet og over 3.8 millioner tilfælde.

Den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, har været stor skeptiker af coronapandemien. Han har flere gange nedtonet alvoren af sygdommen.