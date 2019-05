Øjenlæge advarer: Derfor skal du aldrig sove med kontaktlinser

Øjenlægen Patrick Vollmer fra Vita Eye Clinic i byen Shelby i staten North Carolina i USA har på sin øjenkliniks Facebook lagt nogle ’skræmmende billeder ud af hornhinden på en kvindelig patient, hvor hornhinden delvist er blevet spist af bakterier.

Lægen Patrick Vollmer fortæller, at den alvorlige horhindebetændelse udviklede sig, fordi patienten plejede at sove med sine kontaktlinser på.

Nu advarer lægen kraftigt mod at sove iført kontaktlinser. Og det gør han ved hjælp af de skræmmende farverige billeder af patientens hornhindebetændelse.

Det skriver flere medier heriblandt NBC og New York Post

Nærbillede af øje, der er angrebet af hornhindebetændelse. (Foto: Vita Eye Clinic)

'Pseudomonas bakterien er en vigtig årsag til hornhindebetændelse. Og betændelses-tilstanden kan hurtigt føre til permanent blindhed. Bakterien æder hurtigt af patientens hornhinde og efterlader i løbet af et par dage en væskeagtig hvid 'necrosis', der også kan betegnes som dødt væv, forklarer øjenlægen Patrick Vollmer og tilføjer, at han ind til videre på sin klinik har behandlet fire patienter med netop denne farlige øjensygdom.

Patrick Vollmer fortæller, at han behandlede den kvindelige patient med antibiotika-dråber døgnet rundt. Og patienten fik også steroider for at forhindre ardannelse. Selv om patienten blev behandlet grundigt og hurtigt, fortæller øjenlægen, at hun angiveligt vil miste en vis del af sit syn.

Øjenlægen Patrick Vollmer forklarer i øvrigt de grønne øjne på flere af billederne skyldes, at man i forbindelse med behandlingen også bruger farvestoffet fluorescein, så man bedre kan undersøge øjets tilstand.

Her er øjet grønt på grund af det farvestof øjenlægen benytter. Og man kan tydeligt se, at pseudomonas-bakterien har ædt sig ind på hornhinden. (Foto: Vita Eey Clinic)

Ekstra Bladet har kontaktet overlæge Maria Voss Kyhn fra Øjenklinikken på Rigshospitalet for at høre, om hun kan bekræfte den amerikanske øjenlæge Patrick Vollmers beskrivelse i forbindelse med risikoen ved at sove iført kontaktlinser.

- Det er korrekt, at pseudomonas bakterien er den hyppigste årsag til betændelse i hornhinden i vores del af verden, hos personer der samtidig bruger kontaktlinser.

- Vælger man at bære sine kontaktlinser i dage/uger/måneder uden af tage dem ud, er risikoen med sikkerhed forøget. Men også ved brug af almindelige endagslinser er der en risiko, fortæller overlæge Maria Voss Kyhn og tilføjer:.

- Det er derfor vigtigt, at såfremt man føler irritation, rødmen eller tåreflod, hurtigst muligt tager sine kontaktlinser ud, og kontakter sin læge eller øjenlæge, hvis generne ikke aftager i løbet af nogle timer.

- Bliver en infektion i hornhinden ikke behandlet i tide, kan det føre til alvorlige og blivende forandringer, herunder arvævsdannelse, risiko for nedsat syn, behov for hornhindeoperation (herunder hornhindetransplantation) og i værste tilfælde blindhed, lyder det fra Maria Voss Kyhn.

Her fremviser øjenlægen Patrick Vollmer den alvorlige øjenskade. (Foto: Vita Eye Clinic)

I forbindelse med sit Facebook-opslag skriver øjenlægen Patrick Vollmer direkte og kontakt:

'Ja, dette opslag er en 'skræmme-taktik' for at få folk til at lade være med at sove med kontaktlinser på'.

Opslaget, der er gået viralt i hele verden, har fået 51.000 likes. Der er 239.000 kommentarer. Og så er det blevet delt svimlende 318.000 gange.