Øjenvidne til fransk knivangreb: - Han gik direkte efter klapvognen

- Han sprang op, begyndt at skrige, gik direkte efter klapvognen og begyndte at stikke gentagne gange, forklarer Ferdinand, som var øjenvidne til knivangrebet, der fandt sted i den franske provinsby Annecy, til BFM TV.

En mand sårede torsdag flere små børn alvorligt med en kniv på en legeplads i Frankrig. Et øjenvidne fortæller nu, hvordan gerningsmanden åbenlyst gik efter børn.

- Han gik tydeligvis efter babyer, fordi der var flere voksne rundt omkring. Han rørte ikke bedstemoderen, som bøvlede med sin taske, fortæller Ferdinand.

Mindst fem personer blev såret i angrebet, der fandt sted omkring klokken 9.45. Fire af de tilskadekomne er børn, og to af børnene er i kritisk tilstand.

Foto: Olivier Chassignole/Ritzau Scanpix

Sagde ikke et ord

Ferdinand forklarer ligeledes, hvordan flere øjenvidner fulgte efter gerningsmanden, så han ikke slap væk efter angrebet.

- Der var flere mennesker, der løb og pegede på gerningsmanden, som stadig var på fri fod (...). Jeg fulgte ham på en cykel 20 meter væk for ikke at miste ham af syne, og ret hurtigt kom politiet fra alle sider, så jeg pegede på ham, siger han til BFM TV.

Gerningspersonen blev efterfølgende anholdt, men vedkommendes identitet er endnu ikke bekræftet fra officiel side.

Flere medier erfarer dog, at der er tale om en 31-årig mandlig syrisk flygtning. Le Parisien beretter således, at politiet ifølge deres oplysninger skulle have fundet et syrisk id på den anholdte.

Dette er ikke bekræftet af myndighederne.

Et andet øjenvidne beskriver over for mediet, hvordan gerningsmanden opførte sig afslappet og ikke sagde et ord, da han blev anholdt af politiet.