Øjvind raser: - Hvorfor skal svenskerne bestemme?

Øjvind Kyrø havde set frem til at vise sin veninde igennem de sidste fire år, cubanske Danielly, sit hjemland. Men hvad der skulle have været et begivenhedsrigt månedlangt besøg, er endt som en frustrerende og dyr oplevelse.

En uge før afrejse fik Danielly nemlig afvist sin ansøgning om visum. Øjvind klagede på stedet, men domstolen i Malmö stadfæstede afgørelsen.

Danielly har nemlig fået afvist sin ansøgning på visum af den svenske ambassade i Havana.

- Jeg er så vred. Man skulle indlevere flybillet, forsikring og betale 80 euro for overhovedet at få lov til at ansøge om visum. I alt over 10.000 kroner. Ikke nok med at Danielly ikke kommer til Danmark, så er de penge tabt, siger Øjvind Kyrø om konsekvenserne af den svenske afvisning.

Tror hun vil forlade sine børn

Øjvind har i ansøgningen skrevet, at han selv henter og bringer hende til lufthavnen, men det giver svenskerne ikke meget for. I deres begrundelse skriver de, at man mistænker Danielly for at ville blive i Danmark som illegal indvandrer.

'Da den økonomiske situation på Cuba medfører, at mange ønsker at forlade landet, foreligger der rimelig tvivl om hendes hensigt om forlade medlemslandets (Danmark, red.) territorium inden visummet udløber,' står der i begrundelsen

Det er helt forrykt, mener Øjvind.

- Hun er enlig mor til to drenge på 16 og ni år. Hun har absolut ingen interesse i at blive i Danmark.

Danielly skulle have været 30 dage i Danmark, men er endt med ingenting. Foto: Privatfoto

Svenskerne skriver også, at Daniellys økonomiske situation er så dårlig, at man ikke mener, hun er 'socioøkonomisk veletableret i hjemlandet.'

Danielly er, ligesom langt størstedelen af befolkningen i det kommunistiske Cuba, statsligt ansat.

- Ja, hun er fattig, men det er næsten alle på Cuba, så med den argumentation kan ingen fra Cuba komme til Danmark, siger Øjvind.

For ham er det ikke kun den afviste ansøgning, der er problemet. Det, at den kommer fra en fremmed statsmagt, nemlig Sverige, gør det endnu værre, synes han.

- At man skal mistænkeliggøre hende, og for den sags skyld også mig, for at have til hensigt at begå lovbrud, fordi hun vil blive som illegal migrant i Danmark, det synes jeg er helt forrykt. Og så af en fremmed statsmagt, siger Øjvind.

Hvis Øjvind vil videre med sagen skal han have fat i en svensk advokat. Pengene fra flybilletterne er tabt og væk.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra de svenske myndigheder, men det har ikke været muligt.