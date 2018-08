Øko-mel trækkes tilbage: Indeholder kræftfremkaldende svampegift

NatureSource tilbagekalder et parti økologisk boghvedemel, da det indeholder svampegift

Der er fundet svampegift i en prøve fra et parti økologisk boghvedemel produceret af Clearspring.

Det skriver Fødevarestyrelsen i pressemeddelelse.

Melet er i poser af 375 gram og har en bedst før dato der lyder 25/10/2019.

Den er solgt i Inco København, Mad og Vin, på hjemmesiden www.naturesource.dk og i Helsam, der har butikker over hele landet.

I pressemeddelelsen lyder det videre, at der ikke er nogen umiddelbar risiko forbundet med at have spist produktet. Ochratoxin A, der er en svampegift, som dannes på grund af svampevækst, kan dog efter længere tids indtagelse være kræftfremkaldende.

Fødevarestyrelsen anbefaler forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.