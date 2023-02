Økonom advarer boligejere: - Renterne stiger

Det er frygt for centralbankerne, der presser renterne i vejret, lyder det fra boligøkonom

Gennem 2022 er håret kun blevet mere og mere gråt for boligejerne.

Rente-udgifterne er nemlig eksploderet på danskerne boliglån som konsekvens af den ene rentestigning efter den anden.

Især de variable lån er blevet historisk dyre for danskerne. Onsdag har flere realkreditinstitutter så åbnet for det femprocents fastforrentede lån. Og mere kan være på vej, advarer økonom.

Flere stigninger i sigte

Overfor Berlingske vurderer boligøkonom i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard, at renterne fortsat kan stige i den kommende tid.

- Jeg tror, renterne stiger, fordi investorerne er nervøse for, hvor meget mere centralbankerne sætter renterne op og ikke mindst, hvor længe de vil holde renterne oppe. Der er sket et stemningsskift, siden de amerikanske jobtal i begyndelsen af februar, siger Sune Malthe-Thagaard til mediet.

Hos Jyske Realkredit er det eksempelvis allerede muligt at få et seksprocentslån med ti års afdragsfrihed.

I februar viste jopbtallene fra USA, at der var blevet skabt mere end 500.000 jobs, hvilket langt oversteg forventningerne.

- Jeg er nærmest rystet over, hvor høj jobvæksten er i USA i øjeblikket. Stigende rente og en historisk høj inflation er foreløbig prellet fuldstændig af på arbejdsmarkedet i USA, skrev Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, i en analyse af tallene.

Nervøsitet for centralbankerne

Sune Malthe-Thagaard mener, at markedet er blevet nervøse for centralbankernes ageren, og derfor kan renterne stige yderligere.

Hos netop centralbankerne i både USA og EU har man da også haft utroligt travlt med at hæve den ledende rente i flere omgange.

Senest hævede Den Europæiske Centralbank tidligere på måneden renten for femte gang i træk siden juli 2022.

I USA hævede centralbanken Federal Reserve i januar renten for ottende gang i streg.

Hos Sydbank understregede seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel i den sammenhæng, at rentestigningerne kan mærkes hos forbrugerne.

- De store rentestigninger gør ondt hos forbrugere og virksomheder, men det er desværre den nødvendige kur for at tæmme den historiske høje inflation.

Ekstra Bladet har tidligere allieret sig med Totaltkredits boligøkonom, Sune Malthe-Thagaard, der her giver sit bud på, hvordan man skal tackle de høje rentestigninger.

Mange boligejere med et fastforrentet lån vil kunne udnytte rentechokket til deres fordel. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Rasmus kunne skære mere end en halv million kroner af sin gæld på grund af stigende renter.