Økonom: Det her er det farligste lige nu

Det farligste for økonomien lige nu er usikkerheden om, hvor længe Danmark og danskerne vil være underlagt coronakarantæne med hjemmearbejde og en offentlig sektor, der mere eller mindre er lukket ned. Det vurderer privatøkonom i PFA Pension, Carsten Holdum.

Han sammenligner situationen med et uheld på motorvejen, hvor der opstår såkaldte 'kigge-køer' i alle vejbaner.

- Alle træder lidt på bremsen. Dels for at orientere sig, dels for lige at se, hvad der foregår. Og når mange træder på bremsen samtidig, så får du den effekt, at trafikken går i stå, forklarer han.

- Der sker ikke bare det, at tempoet daler til 70 km/t, nej, det falder til nul og står stille. Det er det samme, der kan ske med økonomien, advarer Carsten Holdum, som kalder netop dette 'den alvorligste følge-effekt' og den opstår, fordi vi ikke ved, hvordan det hele ser ud om 14 dage, som er den periode, statsminister Mette Frederiksen i aftes på et pressemøde udnævnte til den periode, vi i første omgang sætter Danmark i stå.

- Den usikkerhed gør, at alle går rundt og lurepasser og skal være på den sikre side, før de bruger penge, investerer eller sætter nye projekter i gang - og så stopper tandhjulene.

- Mange spørger til de feriepenge, som er blevet fastfrosset i forbindelse med den nye ferielov. Kan man forestille sig, at de bliver udbetalt, så folk, der mister deres indtægt i 14 dage, kan få dem udbetalt? - Det er et politisk spørgsmål. Som det er nu, kan det ikke lade sig gøre. Det vil kræve en lovændring, fordi hele feriepengesystemet er lovreguleret. - Hvordan ser det ud for økonomien på verdensplan? - Hele verden går fra højkonjuktur til lavkonjuktur. Der er en risiko for, at verden skifter tilstand. Det vil medføre en periode med recission, hvor aktiemarkederne ikke stiger, og hvor alle ikke længere bare er optimister. - Men vi skal huske os selv på, at det er naturligt, at der kommer perioder med lavkonjuktur, så det er i sig selv ikke så bekymrende. Røde pensionstal

- Mange spørger til de feriepenge, som er blevet fastfrosset i forbindelse med den nye ferielov. Kan man forestille sig, at de bliver udbetalt, så folk, der mister deres indtægt i 14 dage, kan få dem udbetalt? - Det er et politisk spørgsmål. Som det er nu, kan det ikke lade sig gøre. Det vil kræve en lovændring, fordi hele feriepengesystemet er lovreguleret. - Hvordan ser det ud for økonomien på verdensplan? - Hele verden går fra højkonjuktur til lavkonjuktur. Der er en risiko for, at verden skifter tilstand. Det vil medføre en periode med recission, hvor aktiemarkederne ikke stiger, og hvor alle ikke længere bare er optimister. - Men vi skal huske os selv på, at det er naturligt, at der kommer perioder med lavkonjuktur, så det er i sig selv ikke så bekymrende. Røde pensionstal

- Hvad betyder det her for vores alle sammens pensionsopsparinger? - Vi kommer ikke udenom, at hvis man kigger på afkastet på sin pensionsopsparing for i år, vil man se negative tal. Og det er selvfølgelig ubehageligt. - Men det handler om ikke at panikke. Det er derfor, at man har et pensionsselskab, hvor der sidder professionelle og holder ke og handler på bedst mulig måde - og pensionsselskaber går ikke i panik. - Kan pensionsselskaber gå konkurs? - I teorien, ja. Det er bare aldrig set i Danmark.

Folk bliver pressede

Statsminister Mette Frederiksen sagde onsdag aften klart og tydeligt, at 'det her kommer til at få store konsekvenser' for danskerne.

- Hvad betyder det i en økonoms ører?

- Det betyder, at vores samfundsøkonomi og folks privatøkonomi bliver presset. Det er der ingen tvivl om. Men det betyder også, at staten stiller i udsigt, at de er opmærksomme på problemet og vil gøre alt for at afbøde de værste effekter. Det betyder dog ikke, at de kan undgås - det kan de ikke!

Konkurser, tab og arbejdsløshed

Carsten Holdum forklarer, at korttidseffekterne ved coronasitationen i Danmark er langt værre end langtidseffekterne.

- Korttidseffekten er værst og kan se meget voldsom ud. Det kan være virksomheder, der går konkurs. Det vil give tab, og det vil betyde, at nogle bliver arbejdsløse. Men sådan overordnet set, så har det ikke alvorlige konsekvenser, at vores land står mere eller mindre stille i 14 dage.

- Men det er klart, at jo længere, vi er i 'hjemme-karantæne', des større bliver korttidseffekterne.

- Hvad så, hvis det varer mere end 14 dage? På et tidspunkt kollapser vores økonomi vel?

- Vores økonomi kommer ikke til at kollapse. Langtidseffekterne for os som samfund er ikke så slemme. Vi er et rigt land, og langt de fleste af os vil godt kunne skrue lidt ned på udgifterne.

- Vi bliver først fattige, hvis produktionen og produktiviteten stopper. Det er ikke meningen, at det skal stoppe. Du kan tage mig som eksempel: jeg arbejder hjemmefra, men jeg laver det samme. Vi finder ud af at stykke hverdagen sammen på en anden måde, men resultatet er det samme, siger Carsten Holdum fra pensionsselskabet PFA på en dag, hvor der er præsenteret blodrøde tal på det danske aktiemarked.

De positive effekter

- Kan man historisk se, om der kommer nogle positive effekter ved sådanne kriser?

- Ja, efterfølgende kommer der meget tit positive effekter ud af krisesituationer - med tyk streg under efterfølgende.

- Kriser som denne styrker menneskers sammenhold, og det får os til at fokusere på, hvad der er det vigtigste. Det udvikler idérigdom - mange ting er opfundet under krige og i krisetider.

Og sådan kan det også ende med at gå nu, siger Carsten Holdum. Det kan faktisk ende med at revolutionere hele måden vores arbejdsmarked er skruet sammen på.

- Nu har vi en periode, hvor mange skal arbejde hjemmefra, og det kan jo føre til, at vi som samfund finder ud af, at det godt kan hænge sammen på den måde, og dermed kan det skabe større fleksibilitet for folk.

- Hvem ved... måske ender det her med at blive et af vores midler til at nedbringe antallet af stressramte, siger økonomen, der dog slår fast, at han 'udmærket er klar over, at det ikke er nogen trøst, hvis man mister sit arbejde nu og her'.