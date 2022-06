Økonom: Forsyningskrise vil betyde recession i økonomien

Den danske økonomi risikerer at få en ordentlig nedtur, hvis virksomhederne ikke kan få leveret russisk gas.

Det siger cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen.

- Det er faktisk svært at se for sig, at vi kan undgå en recession, hvis Rusland lukker for gassen, siger han.

Hans udmelding kommer, efter at Energistyrelsen mandag advarer om en mulig forsyningskrise for gas i Danmark.

Advarslen kommer, fordi der er stigende usikkerhed for russiske gasleverancer.

Hvis Danmark ender i en regulær forsyningskrise, vil gassen blive lukket for nogle virksomheder for blandt andet at sikre gas til hospitaler og opvarmning af boliger.

Det vil få store konsekvenser for erhvervslivet, siger Søren Kristensen.

- Nogle virksomheder risikerer at skulle stoppe deres produktion i en kortere eller længere periode.

- Så kan vi ikke undgå, at økonomien bliver ganske hårdt ramt. Vi vil nok også se, at mange virksomheder skal fyre medarbejdere, siger Søren Kristensen.

Det kan blive begyndelsen på en recession. Ordet anvendes for det meste om en situation, hvor et lands bruttonationalprodukt er direkte faldende i mindst to kvartaler.

Det er altså udtryk for, at en økonomi skrumper. Og det er, hvad Søren Kristensen forventer vil ske i Danmark.

- Hvis den russiske gas forsvinder, kan det blive en dyb recession over vinteren, siger han.

- Men det afhænger også af vejret. Hvis vinteren er kold og lang, bliver gasmanglen et større problem.

- Bliver det derimod en mild vinter med meget blæst, ser det bedre ud, siger cheføkonomen.

Det skyldes, at blæsende vejr betyder meget vindenergi, som vil kunne erstatte gassen.

De danske gaslagre er omkring 75 procent fyldte. Hvis Danmark skal leve op til en fælles EU-målsætning om energisikkerhed skal de være 80 procent fyldte fra november.