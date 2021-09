Boligpriserne i Danmarj er buldret opad de seneste år og i særdeleshed i tiden, efter coronaepidemien ramte landet.

Det fik før sommerferien Det Systemiske Risikoråd til at komme med en henstilling om, at der skulle gribes ind på boligmarkedet.

Og det skal regeringen nu tage stilling til. Deadline for at følge henstillingen er nemlig onsdag i denne uge - og vælger regeringen ikke at gøre det, skal den forklare hvorfor.

Økonom: Der er ro på

Rådet har blandt andet foreslået, at muligheden for afdragsfrihed for højt forgældede låntagere blev begrænset.

Men hidtil har regeringen afvist et indgreb, og spørger man cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, er der heller ikke behov for et.

Boligmarkedet er nemlig faldet væsentligt mere til ro efter det høje tempo, der blev set tidligere på året.

- Når der tages højde for sæsonudsving, er både handelsaktiviteten og prisstigningerne de langsomste i 15 måneder, siger han.

Stærk betalingsevne

Derudover optager danske boligejere ikke så mange lån i boligerne i øjeblikket.

- Jeg synes, vi ser et robust boligmarked. Boligejernes betalingsevne er det stærkeste i et årti, lyder det fra økonomen.

Økonom maner til ro: Boligmarkedet er robust Der var ifølge Det Økonomiske Råd heller ikke grund til at gribe ind, da de kom med deres seneste rapport i juni.

Skal forebygge ny boligboble

Rådet holder øje med finanssektoren. Det skal være med til at forebygge risici, der kan sætte hele økonomien under pres.

22. juni henstillede rådet til, at boligejere ikke skal kunne optage afdragsfrie realkreditlån mod pant i fast ejendom, hvis belåningen er over 60 procent.

Afdragsfrie lån er lån, hvor man i perioder ikke betaler af på gælden, men kun betaler rente og bidragssats.

Sidste år var knap halvdelen af nye boliglån fra realkreditinstitutterne til boligejere, der lånte mere end 60 procent, uden afdrag.

Situationen kan ændre sig

Selv om Jeppe Juul Borre ikke ser behov for et indgreb nu, kan den økonomiske situation dog hurtigt skifte.

Han peger på, at vi for et halvt år siden stod med en afmattende økonomi, der skrumpede. Nu buldrer den derimod frem.

- I og med at det er gået så hurtigt, er der ingen selvsikkerhed, og det står ikke mejslet i sten, at det vil fortsætte.

- Der er stadig en iboende risiko forbundet med pandemien. Man skal være opmærksom på, at billedet hurtigt kan ændre sig igen, siger økonomen.

Det Systemiske Risikoråd holder sit næste møde 27. september.