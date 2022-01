Økonom: Sådan bliver boligrenten i 2022

Renterne på realkreditlån kommer til at stige i det nye år. Det forudser boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

- Renterne er allerede steget. Omkring samme tid sidste år lå den 30-årige rente på 0,5 procent, og i dag er den oppe på 1,5 procent, fortæller Lise Nytoft Bergmann.

- De variable renter er også steget, men mere moderat. Her er det de femårige renter, der er steget mest det seneste år, hvor den halvårlige rente praktisk talt er uændret. Det er en tendens, at de lange renter er steget mere end de korte, og den tendens forventer vi vil fortsætte i det nye år.

Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann. Pressefoto

Drop spekulationen

Det er dog ikke en vild stigning, danskerne har i vente, vurderer Lise Nytoft Bergmann.

- Vi tror, at vi allerede har set den største del af rentestigningen i det forgangne år. Så når vi står her samme tid næste år, tror vi, at renten for det 30-årige lån er oppe på to procent.

- Vil det så være en fordel som førstegangskøber at skynde sig at få taget et lån, inden renten stiger?

- Nej, man skal lade være med at spekulere i renter. Det er en rigtig svær og usikker disciplin, og det viser al historik også.

- Derfor er vores grundlæggende rådgivning altid, at man skal handle bolig med brug for øje og ikke ud fra, hvad man tror, der kommer til at ske med renten.

