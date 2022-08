Økonomisk chok i 2023

Inflationens himmelflugt gør store indhug i mange danskeres købekraft, men for nyuddannede på jagt efter job er 2022 kun begyndelsen på betydelig økonomisk usikkerhed.

Deres dagpenge – dimittendsatsen - barberes efter et kommende folketingsvalg med 4.000 kr. som følge af aftalen Danmark kan mere I, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne i begyndelsen af året.

Eftersom dagpengesatserne ikke prisreguleres, har nyuddannede, siden regeringen kom med sit udspil i efteråret 2021, fået udhulet købekraften med 8,7 pct. Det viser beregninger, som Nordeas forbrugerøkonom Ida Marie Moesby har lavet.

Det er vel at mærke før dagpengeforringelsen.

Kigger man ind i 2023, hvor den nye sats indføres, kan en nyuddannet på dagpenge uden børn se frem til et underskud på månedligt -6.400 kr. som følge af satsnedsættelse og inflationen, viser Nordea-økonomens beregninger.

- Nyuddannede kan måske få lov til at blive boende de første måneder i en studiebolig, men derefter har man typisk en meget højere boligudgift. Og selv med konservative antagelser - fx hvad angår el - går budgettet i minus, når husleje, el- og varme, mad og andre udgifter er betalt, siger Ida Marie Moesby.

Budgetoverslaget, der i 2023 har indtægter for 8.400 kr. efter skat, viser en udgift på 14.800 kr.

Underskuddet på -6.400 kr. er overraskende højt, mener Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Henrik Møller.

- Det lyder umiddelbart voldsomt, siger han.

Regeringen vil Ifølge Henrik Møller i de kommende finanslovsforhandlinger lægge op til midlertidig, målrettet inflationshjælp til de mest udsatte, men han vil ikke bekræfte, om dimittenderne er i spil.

Han understreger samtidig, at der ikke bliver tale om fuld kompensation.

- Det er en kæmpestor udfordring, for vi kan ikke til at kompensere 1:1 for prisstigningerne af frygt for at puste til yderligere inflationsstigninger. Men jeg er med på, at det her virker voldsomt, og vi kommer også ril at kigge på nogle af dagpengegrupperne, siger Henrik Møller.

Ifølge Nordeas budgetoverslag vil underskuddet for nyuddannede løbe op i knap 20.000 kr., hvis vedkommende er ledig i seks måneder. Den nedsatte sats træder i kraft efter tre måneder på dagpenge, mens dagpengeperioden for nyuddannede samtidig nedsættes fra to til ét år.

En check på 4.000 kr. vil derfor kun løse en lille del af udfordringen.

- Noget kan man skære på, fx transport, mens andre ting, fx hygiejne og tøj, måske ikke kan spares, hvis man vil gøre sig attraktiv for arbejdsgivere. Fornøjelser kan man altid begrænse, men det er en mindre post. Det samlede budget er faktisk i forvejen ret sparsommeligt, siger Ida Marie Moesby.

