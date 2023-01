Økonomisk hjælp på vej til 300.000 danskere

I dag begynder udbetalingen af et engangsbeløb på 2.000 kr. til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det sker for at afbøde slaget fra de stigende energipriser

En økonomisk håndsrækning er på vej til 300.000 danskere.

Fra i dag begynder nemlig udbetalingen af et engangsbeløb på 2000 kroner til personer, der i marts 2022 helt eller delvis modtog enten førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelse.

Aftalen kom på plads i Folketinget i september sidste år, da et flertal stemte for en lov, der skal sikre økonomisk støtte til en række vanskeligt stillede borgere.

- Falder på et tørt sted

Engangsbeløbet på 2.000 kr. er skattefrit, og indvirker ikke på de offentlige ydelser, man i forvejen modtager. Det forventes, at langt de fleste modtagere vil have beløbet på deres konto i dag tirsdag, men i visse tilfælde kan der gå op til et par hverdage.

Annonce:

- Priserne på energi har været historisk høje, og flere danskere oplever desværre fortsat, at det er svært at få enderne til at mødes, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

- Der er tale om borgere, som har forladt arbejdsmarkedet og har vanskeligt ved at øge deres indkomst ved for eksempel at gå op i tid. Derfor falder den her økonomiske hjælp på et særligt tørt sted og kan forhåbentlig bidrage til at gøre vintermånederne en smule lettere at komme igennem.

Ministeren sigere videre, at regeringen er opmærksomme på, at der er behov for at gøre endnu mere, og at de følger situationen tæt.

Ikke alle er berettiget

Ifølge Borger.dk får du ikke udbetalt beløbet, hvis du har modtaget andre offentlige ydelser som for eksempel sygedagpenge eller kontanthjælp.

Er du i fleksjob, modtager du heller ikke engangsbeløbet. Du skal have forladt arbejdsmarkedet og have modtaget fleksydelse for marts 2022 for at være berettiget til beløbet.

Annonce:

ATP har etableret et callcenter dedikeret til at besvare spørgsmål om engangsudbetalingen. Ved spørgsmål kan man derfor ringe på 70 12 80 56.