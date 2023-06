Øksemanden ejer virksomhed i Danmark

Øksemanden, Mohamed Geele, har med falske oplysninger stiftet en konsulentvirksomhed i Danmark, mens han opholdt sig på et udrejsecenter.

Det skriver B.T.

Virksomheden hedder Strategos Consulting, blev stiftet for to år siden, og er på trods af, at øksemanden ikke længere opholder sig i Danmark, stadig aktiv.

Det er ulovligt, at stifte en virksomhed, mens man opholder sig på et udrejsecenter, men ifølge B.T. er det alligevel lykkedes øksemanden at stifte virksomheden i sit eget navn, men med en falsk addresse.

Kontrollen skal strammes

Nu vil regeringen stramme kontrollen på området.

'Personer på tålt ophold er uønskede i Danmark. Derfor må de ikke arbejde eller tjene penge på at have en virksomhed. Det synes jeg er en fornuftig regel. Vi skal selvfølgelig sikre, at den bliver overholdt i praksis,' udtaler Udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek, i et skriftligt svar til mediet.

Erhvervsstyrelsen oplyser ligeledes til B.T., at de vil se nærmere på, hvordan samarbejdet mellem Udlændingestyrelsen og Erhvervsstyrelsen kan forbedres.