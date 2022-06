Øl-alarm: Frygter prischok

Skyhøje energipriser, voldsom inflation og kornmangel får tyske øl-bryggerier til at slå alarm.

Krigen i Ukraine, der tidligere en vigtig leverandør af glasflasker, har skabt problemer for bryggerierne, der frygter at løbe tør for flasker, skriver NYtimes.

EU's sanktioner har afskåret forsyningskæderne fra Rusland og Belarus, der har medvirket til at flaskeprisen er steget med hele 80 procent, mens malt til produktionen er steget 70 procent.

- Omkostningsstigningerne rækker ud over alle dimensioner, siger Holger Eichele fra den nationale bryggeriforening til avisen Bild.

Hamstrer øl

Manglen på de dyre flasker fået ham til at gå til pressen og sociale medier for at opfordre folk til at levere tomme flasker tilbage med det samme, de er drukket for undgå ekstra omkostninger.

- Priserne stiger voldsomt. Vi har aldrig oplevet noget lignende, siger Holger Eichele.

Bild skrev en artikel, hvor de udlagde opfordringen som, at 'Tyskland er ved at løbe tør for øl'.

Det sendte chokbølger gennem Tyskland, hvor folk begyndte at hamstre øl til sommervarmen.

Bryggeriforeningen har forsøgt at skadeskontrollere, ved at insistere på, at der er ikke er fare for, at ølproduktionen reduceres.

Carlsberg mærker inflationen

De stigende råvarepriser kan allerede mærkes herhjemme, hvor blandt andet Roskilde Festival har hævet prisen på fadøl med 18 procent.

Ifølge Danmarks Statistik var forbrugerprisen for pilsner og guldøl i maj steget med 6,2 procent siden samme periode året før.

Carlsberg fortæller til Ekstra Bladet, at de ikke oplever mangel på flasker i Danmark, men er påvirkede af inflationen og stigende råvarepriser.

'Derfor følger vi løbende de præcise omkostningsstigninger for produktionen i de forskellige lande, vi opererer i, så vi har det bedste udgangspunkt for at vide, hvordan vi kan holde omkostningerne nede.'

Det siger presseansvarlig i Carlsberg Jacob Bülow Hansen.

Carlsberg vil ikke svare på, om de forventer yderligere prisstigninger.