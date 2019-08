Ømme DHL-ben? Her er hjælpen

I løbet af den seneste uge har rigtigt mange danskere deltaget i det årlige motionsløb DHL Stafetten.

Løbet fungerer primært som et socialt arrangement med kollegerne, hvor der venter grillmad og øl, når distancen på de fem kilometer er overstået. En del af løberne vil dog alligevel opleve at have presset kroppen mere end normalt. I dagene efter vil de derfor opleve at have ømme ben.

Selvom det kan være fristende at hvile de ømme stænger efter at have presset kroppen, er anbefalingen en anden.

- Det bedste er at holde benene kørende lidt endnu for at få syren ud af kroppen og få strakt kroppen godt ud. Ømheden melder sig først for alvor på andendagen, og derfor er det bedst at komme i gang, siger løbeekspert Henrik Them.

Så selvom det kan være hårdt at flytte de tunge ben fra sofaen, anbefales det at udføre 'lavintenst arbejde'.

- Der er ingen grund til at presse kroppen unødigt. Det er en god idé at cykle, løbe, svømme eller gå en tur, så længe det hele foregår i et roligt tempo, siger Henrik Them.

Der er nemlig ingen grund til at presse kroppen unødigt.

- Man skal holde sig fra at lave noget, hvor pulsen kommer højt op. Det er ikke godt for kroppen, når du har ømme ben, siger Henrik Them.



Sådan undgår du de ømmeste ben

Hvis du har DHL Stafetten til gode eller på anden vis i den nærmeste fremtid skal presse kroppen, har eksperten også gode råd til, hvordan du undgår at få meget ømme ben.

- Det er rigtig vigtigt at varme op, så du ikke kommer helt kold ud af startboksen, siger Henrik Them.

Efter du er blevet godt varm, er det vigtigt at tilrettelægge dit tempo efter ruten.

- Hvis du ikke er en erfaren løber, bør du løbe lidt langsommere i starten, så du har en form for overskud mod slutningen af ruten. Løber du for hurtigt i starten, kan det blive en rigtig lang tur, siger Henrik Them.

Til din store glæde er målstregen nu nået, men dit løb er ikke helt overstået. For at undgå meget ømme ben fra din løbetur skal den følges op med en lille løbetur mere.

- Det kan lyde mærkeligt, men efterfølgende kan du med fordel bruge fem til ti minutter på at løbe tilbage i ekstremt lavt tempo for at hjælpe syren ud af kroppen, siger Henrik Them.

Selv med de her forholdsregler vil du højst sandsynligt opleve at få ømme ben, hvis du kommer fra sofaen uden at løbe regelmæssigt. Men det er vigtigt ikke at være bange for de ømme ben.

- Man skal være glad for at have fået ømme ben. Det er et tegn på, at du har gjort noget for kroppen, som er godt for den, siger Henrik Them.