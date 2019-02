Ønsker sig milliarder til motorveje

En tredje Limfjordsforbindelse i Aalborg, en havnetunnel i København og opgraderinger for flere milliarder kroner af eksisterende motorveje. Dansk erhvervsliv har mange ønsker til investeringer i landets infrastruktur.

Det fortæller de tre erhvervsorganisation Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Byggeri til Børsen.

Michael Svane, der er direktør i DI Transport, forklarer, at det danske samfund i 2018 gik glip af 20 milliarder kroner, fordi ansatte og gods sad i kø på motorvejene.

- Det er det beløb, det koster os alle sammen, at holde i kø på vejnettet i spild af tid og penge, siger han til Ritzau.

Derfor har både Dansk Erhverv og Dansk Industri skrevet en ønskeliste.

Lang ønskeliste

Begge steder står en række motorvejsudvidelser. Det gælder E20 mellem Kolding og Fredericia samt langs E45 gennem Østjylland. Begge ønsker sig også en tredje Limfjordsforbindelse og havnetunnel i København.

De to lister afviger lidt i pris. Dansk Erhverv vil have skatteyderne til at betale 87,7 milliarder kroner, mens Dansk Industri mener, der er behov for 70 milliarder kroner og flere brugerbetalte projekter.

Børsen har talt med organisationen Kraka, der arbejder med begrebet intern rente for at vurdere, hvor god værdi der er for samfundet i et transportprojekt.

Her scorer en letbane på den københavnske Ring 3 og en udvidelse af Helsingørmotorvejen eksempelvis lavt.

Cykelstier scorer højest

Modsat er den bedste samfundsinvestering supercykelstier og øget hastighed på Københavns S-tog.

På tredjepladsen kommer den udbygning af motorvejen mellem Fredericia og Kolding, som erhvervslivet ønsker sig.

Kollektiv trafik og opgraderinger af jernbanenettet står også på ønskelisten hos i hvert fald Dansk Industri og Dansk Byggeri.

- En af årsagerne til den stigende trængsel er, at jernbanen ikke løfter nok. Jernbanen bløder passagerer, og folk flygter fra togene. Det er et kæmpeproblem, der belaster vejene, siger branchedirektør i Dansk Byggeri Henrik Friis til Børsen