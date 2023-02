Øresundsbroen lukker

Øresundsbroen er lukket for al trafik fredag omkring klokken 17.36 grundet stormen Otto.

Det oplyser Øresundsbroen på sin hjemmeside.

Det gælder både bil- og togtrafik bekræfter pressevagten hos Øresundsbroens trafikcenter over for Ritzau.

Ifølge trafikcenteret er prognosen for, hvornår broen kan åbne igen klokken 03 natten til lørdag.

Kort før klokken 16 fredag eftermiddag er Storebæltsbroen blevet lukket for vindfølsomme køretøjer.

Det oplyser Sund & Bælt på Twitter.

Ifølge Sund & Bælt forventes det, at forbuddet kan ophæves klokken 23 fredag aften.

Sund & Bælt skriver på sin hjemmeside, at man ikke forventer, at det bliver nødvendigt helt at lukke broen for al trafik.

Man kan tjekke på Sund & Bælts hjemmeside, om det køretøj, man kører i, kan regnes som vindfølsomt.

Både store og små køretøjer kan være vindfølsomme. Kan man ikke passere Storebælt, er det muligt at holde ind på begge sider af Storebæltsbroen.

Fredag eftermiddag er stormen Otto gået i land på Vestkysten, da der blev målt middelvind på 24,6 meter i sekundet i Thyborøn.

Stormen ventes at bevæge sig i retningen mod Sjælland og Bornholm.

Flere politikredse opfordrer på Twitter til, at bilister passer på, hvis de skal ud at køre fredag aften.

Nordjyllands Politi skriver, at de følger situationen tæt.

- Nordjyllands Politi fraråder på nuværende tidspunkt ikke al unødig udkørsel, men opfordrer til at køre efter forholdene. Vær opmærksom på vejrsituationen, hvis du bevæger dig ud, skriver kredsen.

En lignende opfordring lyder fra Københavns Vestegns Politi.

- Vær forsigtig ude i trafikken og vær opmærksom på flyvende genstande. Stormen 'Otto' har indtil videre givet enkelte hændelser med væltede træer, lyder det.

Politikredsen skriver også, at der ikke er nogle tilskadekomne. Men den opfordrer til, at man kører forsigtigt.