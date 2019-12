Øresundsbroen lukket i begge retninger

Den kraftige vind gør, at de har måttet lukke broen

Opdateret klokken 14:28: Øresundsbroen er åbnet igen for trafik

Øresundsbroen var lukket i begge retninger, men er kørt klokken 14.30 åbnet op for trafik igen.

Den var lukket på på grund af den stærke blæst, der lige nu er flere stedet i landet.

Vejdirektoratet oplyser på Twitter, at selvom broen er åbnet igen, så frarådes vindfølsomme køretøjer at køre over broen.

Man forventer, at blæsevejret aftager i løbet af aftenen.