Øresundsbroen spærret i retning mod Danmark

Opdateret: Øresundsbroen er åben for trafik.

Der er en grænse for, hvor meget ens køretøj må stikke op i luften for at køre over Øresundsbroen.

Det har en lastbilchauffør fået at føle, da vedkommende tilsyneladende har overset skiltet med angivelsen for den maksimale højde og derfor er fortsat over broen ufortrødent. Det har udløst en højdealarm.

Øresundsbroen er derfor spærret i retningen mod Danmark, oplyser selskabet bag til Ekstra Bladet.

Højdealarm

- En højdealarm bliver udløst, når et køretøj er for højt til at køre gennem tunnellen.

- Lastbilen kørte i en anden bane, end vi troede. Derfor har vi lukket ned for trafikken. Lige så snart lastbilen er i nødsporet, åbner vi for trafikken igen.

- Der går nok en halv time, men jeg kan ikke garantere noget, forklarer en pressemedarbejder fra Øresundsbron.