Øresundstoget brudt sammen: Folk gik i panik - ringede 112

Tekniske vanskeligheder på et Øresundstog på vej til Malmø C skabte hedebølge og panik i toget. Passagererne blev evakueret og måtte gå en kilometer til nærmeste station

Pendlere der skulle fra Københavns Lufthavn til Malmø C torsdag eftermiddag fik sig en noget længere togtur end forventet.

Tekniske vanskeligheder på Øresundstoget gjorde nemlig at toget stoppede lidt før Hyllie Station.

Svenske Maria Brorsson var på toget, som hun fortæller var forsinket, allerede da hun steg på i Kastrup.

- Der kom kun en togvogn, normalt kommer der to, siger hun til Ekstra Bladet.

- Fordi toget allerede var et par minutter forsinket, var der rigtig mange mennesker med, og vi stod rigtig tæt.

Hedebølge og panik

Maria Brorsson fortæller, at toget kortvarigt holdt stille på Øresundsbroen. Det kørte videre, men kort før Hyllie Station kørte toget ikke videre.

- Pludselig stoppede toget, og der blev hurtigt ekstremt varmt, siger Maria.

Hun fortæller, at der ikke var noget strøm i toget. Derfor havde togføreren heller ikke mulighed for at give besked over højtalerne.

- Togføreren kunne fortælle dem, der var forrest i toget, at der ville komme et nyt tog, der skulle trække vores tog til stationen, og så kunne folk fortælle det videre.

Det var dog ikke alle, der fik beskeden.

- Folk i midten af toget gik i panik, og nogle folk ringede endda til alarmcentralen, fordi det var så varmt, siger Maria.

- Jeg ved ikke præcist, hvor varmt det var, men det var som at være i en sauna.

Tekniske vanskeligheder tvang onsdag eftermiddag Øresundstogets passagerer til at gå til nærmeste station. Foto: Maria Brorsson

Gåtur til Hyllie

Efter omkring 20 minutter i en bagende varm togvogn blev det besluttet, at alle passagererne skulle forlade toget.

- Vi måtte hoppe en halv meter ned fra toget på togbanen. Det var kaotisk, for der var jo folk, som havde barnevogne med eller var dårligt gående.

Se videoen af de vandrende passagerer øverst i artiklen

Maria tog selv situationen med ro.

- Jeg var ikke bange, men jeg kan godt forstå, hvis folk, der er gravide eller gamle, blev bange.

DSBs pressevagt oplyser til Ekstra Bladet, at det var tekniske vanskeligheder, der gjorde, at toget ikke kunne køre videre.