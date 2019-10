Ørn mobil-surfede for en formue

Russiske videnskabsmænd, der forsker i steppeørnens færden, fik sig et chok, da de blev præsenteret for en svimlende telefonregning, der havde opbrugt hele deres forsknings-budget.

Videnskabsmændene havde sat sender-udstyr med mobiltelefoni på 13 steppeørnes kroppe for at følge deres færden i den russiske vildmark. Om sommeren plejer ørnene nemlig at flyve til det sydlige Rusland eller til Kasakhstan. Men en af ørnene, der blev kaldt Min, fløj hele vejen til Iran. Og det kostede dyrt.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Independent.

Sender-udstyret på ørnene var konstrueret således, at der med jævne mellemrum skulle sendes sms' er, så man kunne følge ørnenes koordinater. Men da ørnen Min fløj til Iran begyndte tælleapparatet at blive ophedet. Rusland har nemlig ingen roaming-aftale med Iran, og der var også dårlig mobil-dækning.

En enkelt sms kostede fem kroner

Da ørnen Min forlod Iran, fik forskerne derfor pludselig fire måneders samlede sms´er fra sender-udstyret på Mins krop på samme gang. Og hver enkelt sms kostede 5 kroner.

- Min sendte os utallige dyre sms' er med sine koordinater og brugte hele vores budget for samtlige 13 ørne helt alene, forklarer forskeren Elena Schnieder til BBC.

Efter det økonomiske chok blev forskerne tvunget til at starte en indsamling for at betale den astronomiske telefon-regning.

Historien fik dog en lykkelig slutning. Da den russiske telefon-operatør Megafon hørte den usædvanlige historie om ørnen Min, besluttede de sig til at eftergive gælden. Og forskerne fik samtidigt indført en speciel ørne-mobil-takst i forbindelse med resten af ørne-projektet.