Ørskov: - Lyder som en dum politiker

Koncernchef Stig Ørskov erkender, at han kommer til at lyde som en dum politiker, når han skal forklare Henrik Qvortrups afgang som chefredaktør på Ekstra Bladet

Beslutningen om, at Henrik Qvortrup skulle stoppe som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, blev de facto taget flere dage før, hovedpersonen selv vidste det.

Alligevel vil Stig Ørskov, der er administrerende direktør i JP-Politikens Hus, hverken kalde Qvortrups exit for en fyring eller erkende, at ansættelsen for ni måneder siden var en fejl. Til gengæld lover han, at koncernledelsen har været grundigere med ansættelsen af Qvortrups afløser.

- Jeg kommer til at lyde som en dum politiker. Jeg synes ikke, vi kan koge det ned til, om det var en fejl. At det ikke gik, er evident. Vi ser forskelligt på ledelse. Det er også evident efter det, som Henrik har skrevet i dag. For os er ledelse også nærvær og tilstedeværelse på en redaktion, man leder ... Vi ser forskelligt på ledelse. Og derfor måtte det også gå, som det er gået.

Sådan lyder det fra Stig Ørskov i mediepodcasten 'Q&CO', som her til formiddag er blevet optaget uden den sædvanlige vært og hovedperson, Henrik Qvortrup.

- Når du mærker rigtig godt efter i din topchefmave, var det så en fejl at ansætte Henrik Qvortrup som ansvarshavende chefredaktør for Ekstra Bladet?

- Hvis jeg ikke vil koge det ned til et sort-hvidt svar, kan jeg roligt sige, at når jeg mærker efter i min mave, er det da en ulykkelig situation at sidde i. At vi allerede her - mindre end et år efter Henrik tiltrådte - skal kaste Ekstra Bladet ud i endnu et ledelsesskift.

- Jeg ved ikke, om man kan sige, om mit job som topchef sådan sort-hvidt er bestået eller ikke bestået. Det er i hvert fald med en anmærkning, kan jeg roligt sige.

Stig Ørskov glæder sig over, at Henrik Qvortrup fredag valgte at bryde fire dages tavshed i et opslag på Facebook. Her skriver Henrik Qvortrup, at han de facto blev fyret - selvom har formelt frivilligt forlod posten. Sidstnævnte fremgik også af en pressemeddelelse fra JP-Politikens Hus i mandags.

Godt at Q stiller op

'Ja, formelt frasiger jeg mig frivilligt chefredaktørposten. Formelt. Jeg må dog være ærlig og tilføje, at det nok er en af den slags beslutninger, som andre formodentlig havde taget for mig få nanosekunder efter, at jeg ikke selv var nået frem til den. At påstå andet er mere Komiske Ali, end jeg bryder mig om at være,' skriver Henrik Qvortrup.

- Blev Henrik Qvortrup fyret?

- Det er meget præcist, som vi har skrevet i pressemeddelelsen, og som Henrik Qvortrup formulerer det her. Jeg vil ikke anfægte Henriks formulering. Vi har kommunikeret som aftalt. Jeg synes, det er godt, at Henrik stiller op. Henrik må sige, hvad han synes er rigtigt.

- Hvor meget har du måttet vride armen om på ryggen af Henrik Qvortrup for at bede ham om frivilligt at fratræde posten som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet?

- Det har jeg ikke skullet. Det har jeg ikke haft behov for. Slutresultatet, som er den kommunikation, vi har i mandags, er ikke af hensyn til mig eller JP-Politikens Hus ... Jeg tror ikke, der er nogen grund til at anfægte det, som Henrik siger i dag – og jeg står på mål for det, vi skrev (i pressemeddelelsen, red.).

Stig Ørskov bekræfter, at Henrik Qvortrup forud for ansættelsen havde forklaret til koncernledelsen, at traditionel ledelse ikke interesserede ham synderligt.

- Var det en dum beslutning at ansætte ham i sin tid. Det er kun ni måneder tilbage?

- Det er nemlig kun ni måneder siden. I lyset af, at vi allerede i dag sidder i den situation, at Henrik skulle stoppe som ansvarshavende chefredaktør i mandags. Og Ekstra Bladet skulle have sin tredje ansvarshavende chefredaktør - og der var ovenikøbet et par konstituerede inde undervejs - det er da helt ulykkeligt. Og dermed må man sige, at vi som topledelse har ansvaret for at sikre, at Ekstra Bladet har den bedst mulige ledelse. Både til at udstikke den redaktionelle retning og personaleledelse. Så har vi i hvert fald ikke gjort vores arbejde godt nok.

Kom bag på Qvortrup

- Hvornår besluttede I, at Henrik skulle skiftes ud med Knud Brix. Knud Brix har fortalt, at I kontaktede ham fredag i sidste uge?

- Der er jo altid en dialog, før man præsenterer det endelige slutresultat. Det involverer mennesker. Henrik skulle noget andet. Og Knud skulle tiltræde. Hvordan det forløb har været, der skylder jeg, at det kommer jeg ikke til at sige noget om.

- Det virker bare, som om at Knud Brix vidste det før Henrik Qvortrup. De, som mødte Henrik mandag morgen, havde ikke indtryk af, at han anede uråd?

- Jeg kommer ikke til at plapre ud til offentligheden om det forløb, som ligger forud. Af hensyn til de mennesker, det handler om.

- Det var et langt forløb, da I skulle finde Poul Madsens afløser. Qvortrups afløser virker det, som om I har fundet på en weekend. Har I været grundigere denne her gang?

- Vi har haft den store fornøjelse de sidste fem måneder, at vi har kunnet følge Knud på helt tæt hold. Jeg har ovenikøbet arbejdet helt tæt sammen med han i forbindelse med evakueringen af to Ekstra Bladet-journalister (som blev såret i Ukraine, red.) – og også fået lov til at opleve, hvordan medarbejderne i huset har reageret på Knud. Både da han kom og undervejs. Det har givet os et klart billede af, hvilken ledelsesmæssig kapacitet vi står med. Et menneske, der er engageret i – og evner – ledelse. Det har vi kunnet se på helt tæt hold de sidste fire-fem måneder. Det giver os en noget større tryghed i maven, end vi tidligere har oplevet.

- Så I har været grundigere denne her gang?

- Ja, det tør jeg faktisk godt sige.