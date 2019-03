Ørsteds efterkommere maler stor uenighed med Ørsted op

Ved Sø- og Handelsretten har advokat Jens Jakob Bugge fra advokatfirmaet Horten taget ordet tirsdag morgen for at få vindmøllegiganten Ørsted til at skifte navn.

Han repræsenterer syv efterkommere af H.C. Ørsted, og de er langtfra tilfredse med, at Dong skiftede til lige deres navn i 2017.

- En af problemstillingerne i sagen er selvfølgelig, at efterkommerne ikke har noget større ønske om at blive associeret med Ørsted.

- Der har været betydelig omtale af Dong i tidens løb, og selskabet har delt vandene.

- En række forhold har vækket store følelser, blandt andet salget til Goldman Sachs, børsnoteringen og senest sagen om salget af Radius, siger Jens Jakob Bugge, inden han gennemgår en lang række kritiske artikler om Ørsted.

Sagen er udløst af, at Dong Energy skiftede navn til Ørsted i 2017. Det gjorde selskabet uden at spørge efterkommerne af den danske videnskabsmand, der opdagede elektromagnetismen, om lov.

- Der er jo ingen større tvist om fakta i denne her sag. Men der er tale om en lang række principielle uenigheder om mange regelsæt, der skal afklares.

- Parterne er uenige om rigtig mange elementer i sagen, siger Jens Jakob Bugge.

Juridisk vil det blive afgørende, om navneloven fra 2006, der beskytter navne med under 2000 bærere, eller praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen om navne bestemmer.

Omkring 1200 personer bærer navnet Ørsted som enten mellem- eller efternavn, og hvis navneloven styrer, så må man ikke tage det.

Gælder praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen, så er kun navne med omkring 30 bærere eller færre beskyttet.

Men lige Ørsted er et specielt navn på grund af H.C. Ørsteds store indflydelse på videnskaben, mener advokaten.

- Det skal behandles, om det gør en forskel, at Ørsted har sagt, at man er inspireret af H.C. Ørsted. Hvor kendt han var, og om det gør en forskel.

- Og det skal behandles, hvilken betydning det har, at Ørsted også er et geografisk navn. Eksempelvis H.C. Ørstedsvej eller H.C. Ørsteds Gymnasiet.

- Det er også navnet på videnskabelige institutter, en teknisk måleenhed og sågar en satellit, siger Jens Jakob Bugge.

Et andet eksempel er H.C. Ørstedsværket, der er ejet af Ørsted.

Sagen ved Sø- og Handelsretten kører over tre retsdage. Hvis Ørsted taber sagen, forventes den at blive taget videre til en højere instans.