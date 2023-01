Østers tilbagekaldes efter opkast og diarré

En række østers - som mange ynder at spise nytårsaften - bliver nu tilbagekaldt.

Det sker, efter flere er blevet syge, skriver TV Midtvest.

Venø Seafood, der står for den største del af østerssalget i Danmark, har fået 'et begrænset antal henvendelser fra kunder', der har fået opkast og diarré efter nytårsmaden. Derfor er de blevet pålagt at tilbagekalde et parti østers.

- Hvis de igangværende undersøgelser påviser, at det faktisk er vores parti, der er kilden til sygdomstilfældene, vil vi naturligvis dybt beklage det, for vi ønsker naturligvis ikke, at nogen bliver syge, siger Kristian Borbjerggård, direktør og ejer af Venø Seafood, til TV Midtvest.

Konkret drejer det sig om 3868 Norske Sandefjords-østers. De har pakkedato fra 27.-30. december 2022.

Hvis man ligger inde med de pågældende østers, skal de enten smides ud eller tilbageleveres.