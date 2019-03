Østjylland formentlig ramt af jordskælv

Mange østjyder mærkede torsdag aften en dyb rumlen. Ifølge GEUS er den mest sandsynlige forklaring et mindre jordskælv

Torsdag aften sad 41-årige Heidi Rosenlund på sin sofa og så fjernsyn. Det var en helt almindelig aften, men kl. 20.50 skete der noget underligt.

- Pludselig mærkede jeg en dyb rumlen, som når mange tramper i gulvet til en håndboldkamp. Jeg tænkte: ´Hvad fanden var det? Og gad vide, om det kommer igen´, fortæller hun.

Den dybe rumlen varede kun omkring 2-3 sekunder, men var nok til, at Heidi Rosenlunds søn på 18 år kom ud fra værelset.

- Han spurgte mig, hvad jeg lavede. Jeg skulle til at spørge ham om det samme. Det var meget mystisk.

Forsker i jordskælv Trine Dahl-Jensen ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) bekræfter, at der torsdag aften blev målt en rystelse på den nærmeste målerstation ved Viborg.

- Vi har målt en mindre rystelse. Det er plausibelt, at det skyldes et jordskælv i Hammel, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Lille og lokalt

GEUS har fået flere henvendelser fra folk, der har mærket rystelserne.

- Alle henvendelser har været koncentreret omkring Hammel. Det fortæller mig at jordskælvet, hvis det var et jordskælv, har været lille og lokalt, forklarer Trine Dahl-Jensen.

GEUS kan ikke endegyldigt fastslå, at rystelserne skyldtes et jordskælv, fordi rystelserne var så små, at de kun blev målt på én station. Men et jordskælv er den mest sandsynlige forklaring, lyder det fra seismologen.

- Vores bedste gæt er, at det har været et mindre jordskælv. Når vi måler rystelser, ser vi på, om de kan skyldes prøvesprængninger, men vi har ikke indberetninger om nogle sprængninger nær Hammel torsdag aften og kl. 20.50 er sprængninger ikke så sandsynlige, fortæller Trine Dahl-Jensen.

Spooky

Efter Heidi Rosenlund og sønnen havde mærket rystelserne i Hammel torsdag aften gik de hen og kiggede ud af havedøren. Udenfor gøede flere hunde og alle automatiske lysssensorer i nabolaget var tændt.

- Det var spooky at kigge ind ud af døren, for jeg havde følelsen af, at nogen havde banket på ruderne, men på en underlig måde. Ruderne reagerede ligesom. Der var vibration i luften.

Sønnen gik efterfølgende sammen med sin kæreste en tur i kvarteret, hvor flere var kommet ud af husene og stod og kiggede.

- Så lavede jeg et opslag på Hammel-siden på Facebook, for at høre, om det var os der var tossede, griner Heidi Rosenlund.

Det var ikke tilfældet. Opslaget fik mere end 100 kommentarer – mange fra folk, som også havde hørt eller mærket den dybe rumlen. Folk, der mærkede den dybe rumlen, befandt sig i en radius på mere end 10 kilometer fra Hammel.

Én skriver om fasaner, som 'gik helt amok' under rystelsen. Flere beskriver, at de efterfølgende følte sig 'rundtossede' og mange tilkendegiver at hunde, katte og fugle også har reageret på den dybe rumlen.

Går år imellem

Forklaringerne på den dybe rumlen er endnu ikke fundet. Nogen nævner torden, som en mulighed, men vidnerne fortæller, at det i så fald var en meget underlig torden. Andre taler om fly eller helikoptere, men også den forklaring forkastes af vidnerne i Hammel. De har tidligere hørt og mærket helikoptere og det her var anderledes.

Ifølge GEUS går der i Danmark typisk nogle år imellem, at der er jordskælv, som man kan mærke.

Det senest registrerede mærkbare jordskælv herhjemme var dog i sensommeren, hvor 900 mennesker i Holstebro indberettede rystelser til GEUS. Der var dengang tale om et jordskælv med en styrke på 3 på Richterskalaen.

På den skala skal skælvet i Hammel formentlig findes i den helt lave ende, men da skælvet kun er målt på en enkelt målestation er det ikke muligt for GEUS at placere rystelserne på skalaen.

Det kan dog være, at rystelserne i Hammel kan placeres på den såkaldte intensitetsskala, som forskerne også måler jordskælv med.

- Ved siden af Richterskalaen arbejder vi med en intensitetsskala, som beskriver hvordan folk har oplevet et jordskælv. Allerlavest på skalaen har vi oplevelser, hvor folk kan mærke noget, selv om de ligger stille i deres seng. Øverst på skalaen er totalødelæggelse. Rystelserne i Hammel er nok at finde på laveste skalatrin, fortæller Trine Dahl-Jensen.

Hun opfordrer derfor folk, der mærkede rystelsen til at indberette deres oplevelser på GEUS´ hjemmeside.