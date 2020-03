Østjylland rummer det største antal coronasmittede i Danmark

145 personer.

Så mange er indtil videre bekræftet smittet med coronavirus i Østjylland.

Dermed er Østjylland den landsdel i Danmark, som har registreret det højeste antal coronasmittede for nuværende. Det viser en overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.

Tallene er fra torsdag morgen, hvor det samlede antal bekræftede smittetilfælde i Danmark var opgjort til 615 personer. Siden er antallet af smittede steget til 674 personer.

Østjylland er ligeledes den landsdel, der har flest smittede per indbygger.

København by kommer lige efter, både i forhold til antal samt smittede per indbygger. Her er 127 personer bekræftet smittet med coronavirus.

Nordsjælland følger efter med 73 bekræftede tilfælde. Og herefter kommer Københavns omegn og Vest- og Sydsjælland med henholdsvis 73 og 42 tilfælde.

Færrest tilfælde er der på Bornholm, som på nuværende tidspunkt ikke har et eneste registreret coronatilfælde.

Landsdel er ikke opgjort for alle de 615 virussmittede. Således er der ikke registreret landsdel for tre af tilfældene.

Derudover har Sundhedsstyrelsen oplyst, at der også er store mørketal. Det vil sige, at der er flere smittede end de registrerede tilfælde.

Rapporten viser, at der på landsplan er flest mænd, som er smittede. For begge køn er der registreret flest smittede blandt de 40-49-årige.

Det er rejser til Østrig, som har ført til flest danske coronasmittede. 139 er blevet smittet der, mens 30 er blevet smittet i Italien.

Og så har 101 fået virusset, mens de var i Danmark, viser rapporten.

For netop at mindske udbredelsen af coronavirus i den danske befolkning har regeringen og myndighederne valgt at lukke store dele af den offentlige sektor.

Det er eksempelvis uddannelser og daginstitutioner. Men også styrelser og kulturinstitutioner.

Også mange sportsarrangementer er blevet aflyst eller udskudt for at minimere risikoen for smittespredning.

Det skal sikre, at særligt ældre og svækkede borgere ikke får virusset.

Sundhedsstyrelsen har desuden skiftet strategi i kampen mod coronavirus.

Således er fokus nu at behandle de mest alvorlige sygdomstilfælde, mens personer med mildere symptomer skal holde sig hjemme uden behandling.