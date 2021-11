Østrig med hård nedlukning kun for uvaccinerede

Uvaccinerede borgere i Østrig kan se frem til en hård nedlukning.

Det oplyser kansler Alexander Schallenberg ifølge det østrigske nyhedsbureau ATA.

De ikke-vaccinerede kan nu se frem til, at de kun må forlade deres hjem, hvis de skal arbejde, handle eller dyrke motion. Det er uklart, hvornår de nye regler træder i kraft, men de kommer i kølvandet på en række andre regler for uvaccinerede.

I Østrig har de allerede indført de såkaldte 2G-vaccinekrav, og det er dermed et krav, at du er vaccineret, hvis du eksempelvis vil på bar, restaurant eller i fitnesscentret.

Det har nu også spredt sig til Tyskland, hvor Sachsen som den første delstat har valgt at indføre 2G- vaccinekrav, ligesom det bliver overvejet i staterne Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg og Bayern.

Grønt lys

Nedlukningen ventes at få grønt lys af myndighederne søndag, skriver APA.

- Vores mål er helt klart. Vi vil på søndag give grønt lys til en landsdækkende nedlukning for ikkevaccinerede, siger Schallenberg.

Han tilføjer, at de østrigske hospitalers intensivafdelinger er under stigende pres.

Forbundskansleren har ikke oplyst, præcis hvornår nedlukningen ventes at træde i kraft. Østrigs to hårdest ramte delstater, Oberösterreich og Salzburg, har dog meldt sig klar til at indføre tiltag allerede mandag.

Omkring 65 procent af Østrigs befolkning er færdigvaccineret. Det er i den lave ende i forhold til resten af de europæiske lande.

En udbredt vaccineskepsis i landet bliver bakket op af det højreorienterede Frihedspartiet, der er det tredjestørste i parlamentet.

Hvis man er tidligere coronasmittet, er man også undtaget nedlukningen.

Holland lukker

Østrigs tiltag står til at blive et af de mere indgribende i Europa i forsøget på at få flere folk til at lade sig vaccinere mod coronavirus.

Det bliver annonceret, på et tidspunkt hvor flere europæiske lande kæmper med stigende smittetal og begynder at genindføre tiltag.

I Holland ventes premierminister Mark Rutte fredag klokken 19 at præsentere en række tiltag, der skal vare de næste tre uger.

Den hollandske regering overvejer angiveligt kun at give vaccinerede borgere adgang til eksempelvis restauranter og sports- og kulturbegivenheder.