Østrig vil gøre vaccination obligatorisk

Som det første land i Europa lægger Østrig nu op til at gøre det til et krav at blive vaccineret mod coronavirus.

Forbundskansler Alexander Schallenberg har fredag således præsenteret et forslag om at indføre vaccinekrav fra 1. februar næste år.

Det skal sætte skub i landets haltende vaccinationsprogram.

Omkring 66 procent af den østrigske befolkning er færdigvaccineret, hvilket er i den lave ende blandt vesteuropæiske lande. Det er lige under EU's gennemsnit på godt 67 procent færdigvaccinerede.

Alexander Schallenberg har fredag også varslet en ny national nedlukning.

Nedlukningen, der gælder både vaccinerede og ikkevaccinerede, begynder mandag og skal efter planen vare mindst ti dage og højst 20 dage.

Ikkevaccinerede borgere i Østrig er allerede blevet beordret i nedlukning.

Ifølge flere østrigske medier betyder det varslede vaccinekrav, at borgere risikerer en bøde eller fængselsstraf, hvis de ikke bliver vaccineret. De nøjagtige detaljer om kravet er fredag dog endnu ikke kendt.

Østrigs nedlukning kommer efter voldsomt høje smittetal i landet.

Torsdag registrerede Østrig 15.145 nye smittede. Det svarer til omkring 170 smittede per 100.000 indbyggere. Der bor knap ni millioner i Østrig.

Til sammenligning svarer Danmarks seneste smittetal på 4013 til omkring 69 smittede per 100.000 indbyggere.