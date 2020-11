Østrigs Kurz: Enhver social kontakt er en for meget

Østrig gør sig klar til en omfattende nedlukning af samfundet for at få bremset smitten med covid-19.

I stedet for den delvise nedlukning af forretninger, som er gældende nu, skal alle ikke-nødvendige butikker holde helt lukket i tre uger.

Det bekræfter Østrigs kansler, Sebastian Kurz, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det vil ske fra tirsdag og frem til 6. december.

I den periode må østrigerne kun forlade deres hjem, hvis det er nødvendigt for eksempelvis at købe mad eller for at motionere, siger Kurz på et pressemøde lørdag eftermiddag.

- Min indtrængende anmodning for de kommende uger er følgende: Mød ikke nogen. Enhver social kontakt er en for meget, siger Kurz.

- Der er stadig mange der siger, at smitte ikke sker i skolen, i butikker eller i servicesektoren. Men sandheden er, at myndighederne ikke længere kan spore 77 procent af nye smittetilfælde, hvilket vil sige, at de ikke længere ved, hvor smitten sker.

Folk bør så vidt muligt arbejde hjemme, tilføjer kansleren.

Der er tale om en fuld nedlukning på linje med den, som regeringen i Wien indførte i foråret, da pandemien ramte første gang. Det er anden bølge, der nu med fuld kraft rammer Østrig.

- En anden nedlukning er det eneste kendte værktøj, der virker, siger Kurz ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han understreger, at nedlukningen er nødvendig for at bremse smittespredningen, nedbringe antallet af nye smittetilfælde og undgå, at hospitalerne bukker under for presset.

- Det er den eneste måde, vi kan redde julen, siger kansleren.

Anbefalingen om at holde sig inden døre fra klokken 20 om aftenen til klokken seks om morgenen har ikke kunnet forhindre, at smitten spreder sig med stor fart.

Fredag blev der sat ny rekord med 9589 smittede i forhold til torsdag. Antallet af smittede per 100.000 indbyggere har nået 554.

54 personer var døde med covid-10 fra torsdag til fredag, og landets hospitaler melder om, at de er under pres fra de mange syge.

Der bor 8,9 millioner mennesker i Østrig. I Danmark med godt 5,8 millioner indbyggere blev der fredag for døgnet registreret 1037 smittede. Én var død med covid-19.

Ældre skoleelever i Østrig bliver allerede fjernundervist derhjemme. Det samme skal nu også til at ske for de mindre børn.