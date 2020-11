Østrigsk by skifter Fucking-navn

Efter at have været mål for mere eller mindre begavede jokes i årevis har indbyggerne i den østrigske by Fucking, der ligger ved grænsen til Tyskland lidt nord for Salzburg, fået (fucking) nok.

Efter årsskiftet er det nemlig slut med navnet, der på tysk måske er et ganske uskyldigt bynavn, men som på engelsk - og de fleste andre sprog - kan bruges i et væld af sammenhænge, lige fra en beskrivelse af, hvad man foretog sig i løbet af natten, til et udbrud sagt i vrede, når en 'by i Østrig' ting eller person ikke gør, som man gerne vil have.

Ordlyden af byen vil forblive det samme, men fremover er ck skiftet ud med gg, så der fremover kommer til at stå Fugging på byskiltet - som formentlig derfor ikke bliver et helt så oplagt mål for tyveri, som det hidtil har været.

Det skriver østrigske OÖNachrihten.

- Ja, jeg kan bekræfte, at navneskiftet vil finde sted, lyder det fra borgmester Andrea Holzner over for mediet.

- Jeg vil virkelig ikke sige mere om den sag. Vi har haft rigelig mediedækning førhen, lyder det.

'Bad Fucking'

Dermed kan de 106 indbyggere i byen måske fremover slippe for helt så mange kommentarer, og udgiften til byskilte må forventes at dale en del - om end de nuværende skilte ifølge Die Presse er sat fast med beton og svejseapparat.

Samtidig må den hos borgmesteren ikke så efterspurgte mediedækning formodes at dale en del, når byen fra 1. januar hedder Fugging.

Tidligere har byen ellers omdrejningspunkt flere steder, blandt andet da forfatteren Kurt Palm skrev krimien 'Bad Fucking', der senere også blev til en film.

Senere har blandt andet Jeremy Clarkson besøgt byen i streaming-serien 'The Grand Tour', mens pornosiden Pornhub på et tidspunkt lovede alle byens indbyggere et gratis Premium-abonnement. Om nogen indbyggere har valgt at tage imod det tilbud - og om de får lov til at beholde det efter nytår - er endnu uvist.

Den store medievirak førte allerede i 2004 til, at man forsøgte at ændre byens navn, men det blev nedstemt dengang.

Alle turister vil se Fucking

Byens navn - som altså nu er ændret - menes at stamme fra en adelsmand ved navn Focko, som grundlagde byen i 500-tallet. I den tidligste skriftlige kilde, hvor byen er nævnt, kaldes den 'Vucchingen', og den har siden skiftet navn i takt med, at sproget har udviklet sig.