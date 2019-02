ØV! 15 milliarder myg forsvundet

ILTSVIND: Normalt er sværmene af dansemyg ved Hald Sø så intense, at luften farves sort

For få år siden sværmede mere end 15 milliarder dansemyg rundt over Hald Sø ved Viborg.

Nu er myggene stort set væk - og det vækker mærkværdigvis bekymring hos bådfolk og fiskere ved Hald Sø.

Ifølge Viborg-folkeblad.dk er de manglende myggesværme nemlig udtryk for, at den økologiske balance i søen ikke fungerer optimalt.

- De op til 15 milliarder myggelaver, der lever på bunden af søen, inden de bliver til flyvende væsner, er endog meget vigtige for vandmiljøet, da de æder de alger, der synker til bunds. Bliver disse ikke spist, lægger de sig på søens bund, og det er ikke godt for noget, siger Jens Christensen fra Hald Søs Bådelaug til den lokale avis.

Ligklæde på bunden

En dykker har været nede på bunden af søen. Hans video-optagelser viser, at der stort set ikke er myggelarver tilbage.

- Flere steder var der dannet et såkaldt ligklæde, oplyser Jens Christensen til avisen.

Ligklædet består af hvide svovlbakterier, som indikerer et iltsvind.

Jens Christensen mener, at det iltningsanlæg, der siden midten af 1980'erne har givet Hald Sø kunstigt åndedræt, ikke fungerer optimalt, og at anlægget i øvrigt ikke er blevet passet ordentligt.

- Siden kommunalreformen er anlægget ikke blevet vedligeholdt ordentligt af Viborg Kommune. Det er klart, at man ikke bare kan lade det køre videre uden at tjekke de slanger, der ligger på søbunden. Man smider jo heller ikke en cykel i søen og forventer, at man kan sætte sig op på den 10 år efter og cykle videre, som om intet var sket, siger Jens Christensen til Viborg-folkeblad.dk.