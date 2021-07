Øv! Det fortsætter

Lørdag bliver regnfuld, og i Jylland er der meldt risiko for lokale skybrud

Endnu en gang bliver det en våd sommerdag i Danmark.

Det fortæller Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

I størstedelen af Jylland er der risiko for lokale skybrud.

- Vurderingen er, at der ikke er så stor risiko for det fra Limfjorden og nordpå. Der kommer nok stadig nogle byger, men det ser ud til, at det kraftigste rammer den sydlige del, siger Mette Zhang.

Regn i hele landet

Selvom risikomeldingen om lokale skybrud kun gælder for Jylland, betyder det ikke, at resten af Danmark får tørvejr.

- De byger, der trækker ind over Jylland, fortsætter videre mod øst, så de passerer Fyn, og de kommer også til at passere Sjælland og Bornholm senere, siger meteorologen.

Regnen ser dog ud til at ramme hårdest i Jylland.

- Men der kommer også vand på Sjælland, og det kan også være kraftigt og med torden, lyder meldingen fra Mette Zhang.

Regnvejret vil stilne af i løbet af aftenen, men der er fortsat mulighed for enkelte byger i nattens løb.