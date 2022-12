Øv, øv, øv: DMI slukker drømmen

Et lille håb om, at der nogle steder kan komme lokal hvid jul, er nu helt slukket.

Det fortæller Martin Lindberg, som er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Der kommer ikke noget sne. Der kan være lidt slud, men ikke noget sne, siger han.

Regn og skyer

Juleaftensdag bliver i stedet grå, våd og overskyet.

- Der kommer en front fra sydvest med nedbør. Der kommer lidt regn, lyder meldingen fra meteorologen.

Han understreger dog, at der ikke kommer til at være tale om store mængder nedbør.

- Det begynder i Syd- og Sønderjylland i løbet formiddagen, og det bevæger sig så langsomt op over den sydvestlige og sydlige del af landet, forklarer Martin Lindberg og fortsætter:

- Det når Fyn lidt efter middag, og det ser ud som om, det kan nå Sjælland i aften. Det når nok først København i nat.

Koldt og glat

Der kommer svag til jævn vind fra øst, og temperaturerne bliver mellem nul og fire grader. Fra morgenstunden er det dog koldere, og de fleste steder har frostgrader.

Hvis man har planer om at sætte sig bag rattet i løbet af denne juleaftensdag, så skal man være opmærksom på, at der kan være pletvis is- og rimglatte veje i løbet af formiddagen.

I Nordjylland kan vejene dog være spejlglatte frem til i eftermiddag.