Øv, øv, øv, øv, øv

Temperaturerne falder markant hen over de næste dage, hvor sol og sommer for alvor trænges i baggrunden

Hvis man er til godt, gedigent sommervejr, kunne denne artikel egentlig godt fortsætte, hvor overskriften slap: Øv.

For efter hedebølge og tørke er blevet erstattet af skybrud og blæsevejr, tillader vejrguderne sig nu også at skrue ned for temperaturerne.

Således bliver torsdag en kold affære set gennem solbriller:

- Temperaturen kommer i dag til at ligge på 15-16 grader på den jyske vestkyst, og højeste temperaturer bliver på Sydsjælland og Bornholm, der kommer op omkring 20-21 grader, siger Trine Pedersen, vagtchef, DMI.

- Det vælter også ind med byger, og i Jylland kommer der også lyn og torden. Der er nok ikke så mange, der har lyst til at være badegæster.

Samtidig skal vestjyderne binde en elastik i sommerhatten, hvis de vil beholde den på. Vinden har nemlig heller ikke tænkt sig at holde sig fra Danmark.

- Der kommer kuling ind fra kysterne og en ret stødende vind. Så hvis man har løse genstande, skal man måske ligge tjekke dem. Det er trods alt mere vind, end vi har haft længe, siger hun.

Baggrunden for den koldere temperatur er, at vinden er skiftet fra syd og øst til nord og vest. Det giver en koldere vind. Også den kommende uge. Og udsigten til bedre vejr lyder i langtidsprognosen: Midten af august. Men heldigvis har vejrguderne tidligere fortrudt.