Øvede med sit kor: Så kom Obama forbi

Denne søndag bliver ikke én, som 22-årige Martha Gislinge og de øvrige otte piger i vokalensemblet UngKlang kommer til at glemme lige foreløbig.

For en øver med korets ni medlemmer i Marthas lejlighed endte ud i en minikoncert for USA's tidligere præsident Barack Obama.

'Rent held'

Martha Gislinge bor i lejlighed ved Kongens Nytorv og har tilbragt en del tid på altanen de sidste to dage i håb om at få et glimt af Obama, der har været i Danmark over weekenden.

Og så var det 'rent held', at det lige var da hele koret var kommet hjem til hende, at han besluttede sig for at vise sig for dem.

Midt i øveren kunne de se, at der skete noget, og fra altanen kunne de se, at Obama var på vej ud fra Hotel d'Angleterre og ind i en bil.

- Så stopper han bare lige op og kigger op på os og vinker og siger 'hey, how are you doing?', fortæller Martha Gislinge begejstret til Ekstra Bladet.

De fik fremstammet, at det gik godt, og så spurgte den tidligere præsident, hvad de lavede.

- Så sagde vi, at vi sang, og han spurgte for hvem - og så svarede vi 'for you'.

Helt sindssygt

Og så var der ingen vej tilbage, for det ville han naturligvis gerne høre. Så sang de ni piger 'I Danmark er jeg født' fra altanen midt i København, imens folk på gaden stod og filmede, og Obama stod smilende med en kaffekop i hånden.

- Og så sagde han bare 'wow, fantastic', og spurgte lidt ind til, hvem vi er, om vi har sunget sammen længe, og hvad vi er for en gruppe. Så ønskede han os en god dag, og så kørte han videre.

- Det var helt sindssygt! Jeg tror, at vi allesammen var lidt i chok, og jeg havde lidt svært ved at finde ud af, om jeg skulle grine, eller om jeg skulle prøve at tage det seriøst og synge pænt. Men det var vildt fedt, siger 22-årige Martha Gislinge, som siden den lille optræden har haft svært ved at overskue resten af dagens planer.