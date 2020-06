Offentligt ansatte på Sjælland skal møde på job igen

Offentligt ansatte i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har siden den 27. maj kunnet møde fysisk op på deres arbejdsplads.

Som led i fase 3 af genåbningen af Danmark udvides den fysiske tilstedeværelse i den offentlige sektor, så det fra mandag den 15. juni også vil gælde Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Det skriver Justitsministeriet.

Som det fremgår af “Aftale om genåbning af Danmark”, er det en del af fase 3, at det kan overvejes at øge den fysiske tilstedeværelse i den offentlige sektor.

På den baggrund genåbner den offentlige sektor i Østdanmark fra den 15. juni.

Fra mandag den 15. juni kan medarbejdere, hvis statslige, regionale eller kommunale arbejdsplads geografisk befinder sig i Region Hovedstaden og Region Sjælland, også møde fysisk på arbejde.

Der vil dog blive opfordret til, at man så vidt muligt fortsat anvender hjemmearbejde i relevant omfang og forskudte mødetider.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

'Mange offentligt ansatte har de seneste mange måneder på fornem vis fulgt myndighedernes anvisninger og undladt at møde fysisk på arbejde til gavn for os alle.'

'Det betyder, at vi nu på et forsvarligt grundlag kan åbne yderligere for den offentlige sektor og fra på mandag lade statslige, regionale og kommunale medarbejdere i Region Sjælland og Region Hovedstaden møde fysisk op på arbejde. De offentligt ansatte er en af grundstenene i det danske samfund, og jeg tror, at mange glæder sig til igen at møde fysisk ind på arbejdspladsen,' siger Hækkerup.

