Offer i retten: - Kæmper stadig for at bevise min uskyld

Da Seycan Güven i foråret 2017 indså, at der var optaget lån for cirka to millioner kr. i hendes navn, begyndte en lang kamp. Ikke om at få den skyldige dømt, men for ikke at skulle betale de mange penge tilbage til bankerne

Da den kvinde, der i 2017 havde optaget lån i Seycan Güvens navn uden hendes samtykke eller viden, blev idømt fire års fængsel i en omfattende sag, hvor hun blev fundet skyldig i 47 forhold begået mod Seycan og flere andre forurettede, var det ikke slut for Seycan.

For selvom Seycan Güven ved domsafsigelsen i december 2019 fik rettens ord for, at hun var offer for omfattende bedrageri og dokumentfalsk, var det kun begyndelsen for hende.

De banker, som gerningskvinden havde optaget lån hos, ville have deres penge tilbage. Og Seycan hæftede for dem, lød deres påstand. Således startede en ny kamp for Seycan Güven, som for hende mest af alt handlede om retfærdighed.

Skal kæmpe i flere år

Siden der faldt dom i sagen mod gerningskvinden i december 2019, har Seycan flere gange været i retten i forbindelse med civile sager mod bankerne. Hun har både siddet som sagsøgt og som sagsøger.

- Hun (gerningspersonen, red.) bliver straffet, og retten siger, at det faktisk er hende, der har gjort det. Men jeg sidder tilbage med tre civilsager, hvor jeg skal kæmpe for retfærdighed. Selvom det er hende, der har gjort det hele, så skal jeg faktisk kæmpe i flere år for at bevise, at det ikke er mig, der har gjort det.

- Det har, synes jeg, været rigtig uretfærdigt, siger en tydeligt frustreret Seycan Güven, da Ekstra Bladet møder hende, fem et halvt år efter at bedrageriet fandt sted, og tre et halvt år efter at dommen faldt.

'Ikke rimeligt'

Seycan har i sagerne mod bankerne haft advokat Christian Werenberg ved sin side.

- Det har været så unfair et game, det her. Jeg er så glad for, at min advokat stolede på mig. Han havde troen på, at vi kunne det her, og uden ham havde jeg måske ikke klaret det.

Om sagen udtaler Christian Werenberg:

- Højesteret har slået fast, at bankerne i disse tilfælde, f.eks. i sagen med Bank Norwegian, skal foretage en konkret vurdering fra sag til sag. Det kan imidlertid se ud, som om nogle banker glemmer dette.

- Dermed blev Seycan både bedraget af gerningsmanden og trukket gennem en lang, dyr og unødvendig retssag af pengeinstituttet. Det er selvfølgelig ikke rimeligt.

Foto: Linda Johansen

Må ikke falde

Seycan Güven fortæller, at sagerne mod bankerne har tæret på hende, og at hun ikke længere føler sig som den samme. Én ting var den omfattende svindel, hun blev udsat for, men følelsen af at blive mistænkeliggjort af banker krænker retfærdighedsfølelsen, fortæller hun.

Hun lægger ikke skjul på, at det har været hårdt, men hun bliver ved med at kæmpe og har fundet en indre styrke, for der er ikke noget alternativ.

- Det kører hele tiden i mit hoved: Hvis jeg taber til alle dem her (bankerne, red.) og ikke kæmper for retfærdigheden, så kan jeg stå med en gæld på millioner. Jeg kan miste min lejlighed, miste alt det, jeg har bygget op og kæmpet for. Jeg kunne jo miste det hele.

- For hver dag der går, tænker jeg mere over hvert et skridt, jeg tager. Jeg passer på mig selv, og for hvert skridt tænker jeg over, hvad der gavner, og hvad der skader. Det vigtigste for mig er, at jeg ikke falder. For så taber jeg alt.

Forløbet med bankerne 14. februar 2020 Retten på Frederiksberg afsiger dom i sag, hvor Bank Norwegian (lån på 340.000) og Sydbank (lån på 750.000) i januar 2018 har sagsøgt Seycan Güven med påstand om, at hun skal betale lånene tilbage, som er taget i hendes navn samt indgået på grundlag af den forfalskede retsbog. Seycan vinder sagen mod Bank Norwegian, som skal betale sagsomkostningerne. Sydbank vinder sagen mod Seycan, som skal betale 813.091 kroner samt sagsomkostninger. Seycan anker sagen mod Sydbank til landsretten. 15. juni 2022 Østre Landsret afsiger dom i ankesagen mod Sydbank, hvor Seycan Güven har gentaget sin påstand om frifindelse. Landsretten ændrer byrettens dom, således at Seycan ikke længere hæfter for lånet på 750.000 kroner, men skal betale 91.264 kroner for aftale indgået om forhøjelse af Seycans trækningsret. 22. maj 2023 Retten på Frederiksberg afsiger dom i sag, hvor Seycan Güven har sagsøgt pantebrevsselskabet Vexa (lån på 550.000 kroner) og nedlagt påstand om, at selskabet anerkender, at hun ikke er forpligtet af den låneaftale, som gerningskvinden er dømt for at have indgået i Seycans navn. Desuden nedlægger hun påstand om, at selskabet sørger for, at det tinglyste lån på hendes lejlighed på 550.000 kroner slettes fra tinglysningen. Derimod nedlægger Vexa påstand om frifindelse, ligesom de nedlægger påstand om, at Seycan tilpligtes at anerkende, at hun er forpligtet af aftalen, og at hun påbegynder betaling af lånet. Retten på Frederiksberg giver Seycan medhold i hendes påstande, og således vurderer retten, at selskabet skal anerkende, at Seycan ikke er forpligtet af aftalen, ligesom de skal sørge for, at det tinglyste lån på Seycans lejlighed slettes fra tingbogen. Desuden skal selskabet betale sagsomkostninger til Seycan. Vexa anker dommen, og ankesagen har endnu ikke været for landsretten. To øvrige sager En fjerde bank fremsatte krav om tilbagebetaling af et lån (på 309.000 kroner), men der er ikke sket yderligere i denne sag. Det sidste af de fem lån, som gerningskvinden optog i perioden, nåede Seycan at opdage, da det kom ind på hendes konto. Derfor rettede hun kontakt til banken, der havde indsat 60.000 kroner på hendes konto, og de lavede en aftale om, at hun kunne tilbageføre dem med det samme uden yderligere gebyrer. Således blev den sag lukket hurtigt. Vis mere Vis mindre

Systemet og den civile borger

Netop retfærdighed og uretfærdighed er ord, som Seycan Güven gentager igen og igen, når man spørger, hvad hendes motivation er for at fortsætte kampen.

En kamp, hun gerne vil sætte fokus på og dele med andre.

- Jeg synes, at den her historie fortjener at komme ud, fordi den omhandler hele Danmark. Det handler om systemet og om den civile borger. Og det handler om retfærdighed, om at kæmpe, og at man ikke skal give op. For det er så vigtigt.

I dag er det seks år siden, at bedrageriet fandt sted, og hun håber på snart at kunne få sat et endeligt punktum i den sidste sag, for glæden var kortvarig, da hun i juli 2022 fik medhold i byretten i sagen mod pantebrevsselskabet Vexa. Efter afgørelsen valgte de nemlig at anke sagen til landsretten. Sagen skal for retten i foråret 2025.