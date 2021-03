Officielt: AstraZeneca-vaccinen udskudt igen

Sundhedsmyndighederne udskyder brugen af AstraZeneca tre uger mere.

Sådan lyder det på et pressemøde, som Sundhedsstyrelsen netop nu afholder.

Det indleder Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, med at fortælle.

- Vi har i dag besluttet at forlænge vores pausering i tre uger til og med uge 15, lyder det fra Søren Brostrøm.

Forlænger vaccineprogram

Derfor forlænges vaccineprogrammet også.

'En fortsat forlængelse af pausen i 3 uger vil betyde, at alle, der har booket en tid til 1. eller 2. stik med AstraZeneca-vaccinen, vil få deres booking aflyst', skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- På nuværende tidspunkt mener vi, at vores grundlag for at træffe en endelig beslutning om den videre brug af Covid-19 vaccinen fra AstraZeneca er for usikkert. Der er sat mange undersøgelser i gang, men vi har endnu ingen konklusioner. Derfor har vi besluttet at forlænge pausen, siger Brostrøm.

Indberetninger af formodede bivirkninger Ifølge seneste tal fra Lægemiddelstyrelsen over indberetninger af formodede bivirkninger skiller AstraZeneca sig ud fra de to andre godkendte - Pfizer og Moderna.

AstraZeneca

Påbegyndte vaccinationer: 149.675

Indberetninger: 16.998



Moderna

Påbegyndte vaccinationer: 25.749

Indberetninger: 279



Pfizer

Påbegyndte vaccinationer: 413,715

Indberetninger: 8540 Vis mere Luk

Frygt for bivirkninger

De danske myndigheder valgte for to uger siden at sætte brugen af vaccinen på pause.

Årsagen er, at der er frygt for, at vaccinen i meget sjældne tilfælde kan føre til blodpropper efter vaccination. Nu vil pausen altså være gældende til midten af april.

Omtrent 150.000 personer fået et stik med AstraZeneca-vaccinen i Danmark, viser tal fra Lægemiddelstyrelsen. Det svarer til omtrent hver fjerde af dem, der har fået første stik.

Indtil videre er én dansker død med det udsædvanlige sygdomsbillede efter vaccination med AstraZeneca. Det siger Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, under pressemødet.

- Vi har modtaget én indberetning om dødsfald med det usædvanlige sygdomsbillede, og vi har modtaget yderligere én sag. Status på patienten er fortsat ikke færdigafklaret.

- Vi har også modtaget et dødsfald, der har en vis lighed med sygdomsbilledet, men vi mangler fortsat flere oplysninger, siger hun.

Det Europæiske Lægeagentur, EMA, har tidligere i marts slået fast, at de mener, at vaccinen fra AstraZeneca er sikker.