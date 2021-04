Officielt: Danmark dropper AstraZeneca-vaccine

Danmark har skrottet AstraZenecas vaccine mod corona.

Det har myndighederne netop bekræftet på et pressemøde.

- Vi vil gerne orientere jer om primært, at vi fortsætter med vaccinationsudrulningen uden AstraZenca, siger Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen.

Han bliver suppleret af enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Tanja Erichsen, der fortæller, at man har fundet sammenhæng mellem det sjældne sygdomsbillede og AstraZenecas vaccine. Hun fortæller dog videre, at det overordnet er en sikker vaccine.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen har det europæiske lægemiddelagentur (EMA) lagt det ud til de enkelte lande, om man vil bruge vaccinen.

- Overordnet er AstraZeneca-vaccinen sikker at bruge mod coronavirus, da fordele overstiger risci ved at bruge vaccinen, siger Tanja Erichsen.

Hun fortæller videre, at det er det eneste område, hvor myndighederne anbefaler en vaccine.

- En godkendelse af en vaccine er ikke ensbetydende med, at man vil bruge den i det nationale vaccinationsprogram, siger hun.

- I princippet kan vi stå om noget tid med otte godkendte vacciner, men det betyder ikke, at vi vil bruge otte vacciner.

Kan genindføres

Hun fortæller, at vaccinen fortsat er tilgængelig på det europæiske marked. Hun fortæller, at der fortsat efterforskes videre.

- Og så håber vi, at de nye data hjælper med at identificere risikogrupper.

Hun fortæller, at der i alt har været to tilfælde af alvorlige tilfælde i Danmark. Den ene havde dødelig udgang.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan brugen af AstraZeneca genindføres:

'Med Sundhedsstyrelsens beslutning om, på nuværende tidspunkt, at fortsætte udrulning uden COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca er det ikke blevet udelukket, at den kan tages i anvendelse på et senere tidspunkt hvis situationen ændrer sig.'