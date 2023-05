'Og så forsvandt han'

Som 11-årig så Lars Bech sin far drukne i en kold skovsø. I år deltog han i VM i issvømning, for han nægter at frygte vandet

Kun i Ekstra Bladet

Hvis Lars Bech var blevet vandskræk for livet, var der ikke noget at sige til det. For det var en iskold norsk skovsø, der for 37 år siden tog hans far fra ham i en ulykke.

- Jeg flyttede til Norge med min far, mor og lillesøster det år, da jeg var 11. Vi boede 800 kilometer nord for Oslo i en lille by, hvor min far var læge, husker Lars Bech.