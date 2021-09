Også de 9- til 11-årige tilbydes nu coronatest i skolen

Testindsatsen på skolerne udvides: Også de 9- til 11-årige kan nu blive testet for covid-19.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse mandag.

Test vil kunne ske på skolerne, hvis kommunen har testkapacitet til det, eller på et teststed. Opfordringen til forældrene om at lade børnene teste gælder allerede fra mandag.

Det er den mere smitsomme Delta-variant, der spøger: Sundhedsmyndighederne forventer, at børn og unge vil stå for en stigende andel af nye covid-19-tilfælde i dette skoleår.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) kan man dæmpe og forsinke smitten blandt skolebørn ved at teste dem.

- En omfattende epidemi blandt skolebørn vil have betydning for skolernes mulighed for at gennemføre undervisningen.

- For at eleverne får en så normal skolegang, med så få hjemsendelser som muligt i efteråret, er vi nødt til at forsinke smittespredningen. Her er screeningstest af de uvaccinerede børn mellem 9 og 11 år et godt redskab, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Screeningstest betyder, at det ikke kun er personer med symptomer, der skal testes.

- Screeningstests af de 9- til 11-årige vil gøre en forskel for vores epidemikontrol. Børnene er ikke en del af vaccinationsprogrammet, og da børn vil repræsentere en stigende andel af nye smittede og i højere grad er symptomfri, er det en vigtig gruppe at holde øje med. Blandt andet for at beskytte sårbare borgere, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at regeringen er i dialog med Kommunernes Landsforening om det øgede behov for at teste skolebørn.

De 12- til 15-årige tilbydes i forvejen test på skolerne. Det er det tilbud, som også de 9- til 11-årige får.

I Danmark kan alle over 12 år blive vaccineret mod covid-19. 58,9 procent af de 12- til 15-årige har ifølge SSI påbegyndt deres vaccinationsforløb.

Den nye opfordring kommer samme dag, som Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjer for hjemsendelse af nære kontakter i skolerne.

Skoleelever og børn i daginstitutioner skal ikke længere sendes hjem, når de har været nær kontakt til en smittet med covid-19.