Sat til salg for én krone. Kom med ind i det 110 år gamle fyrskib

Drømmer du om en bolig en spytklat fra vandet med udsigt til et uendeligt hav af gør-det-selv projekter - og tørster du efter et uoverskueligt investeringsprojekt, der i unik grad udfordrer din tid og fantasi, kan denne sjældent udbudte mulighed være noget for dig.