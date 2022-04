Oister i brændstof-bommert

Det er ikke kun på A38, fuldkorns-spaghetti og varme, at prisen er steget.

Det er den også hos telefonselskabet Oister, som hæver prisen på en række abonnementer.

Ifølge en mail, som en kunde hos Oister har fået, så skyldes prisstigningen øgede omkostninger på 'elektricitet og brændstof'.

Prisstigningen er ikke noget, der vækker tilfredshed på tjenesten Trustpilot, hvor flere abonnenter har været inde og ytre sin frustration.

'Tarveligt!'

Brugerne har oplevet, at deres telefonabonnementer har ændret sig. Både i størrelse og i pris.

For eksempel skriver to brugere, at de ikke giver meget for Oisters forklaring.

'Tænker, de er blevet for grådige og ikke skænker deres kunder mange tanker, bare de betaler...'

'Så bliver de stigende omkostninger på el og brændsel tørret af på jeres kunder. Mit abonnement stiger fra 149.- til 169.- pr md, hvor er det tarveligt!'

Men hvorfor er der en sammenhæng mellem øgede priser på brændstof og øgede priser på data? Er Oister-østersen blevet grisk i en tid, hvor mange priser er i himmelfart? Det vil Ekstra Bladet gerne have svaret på.

Erkender dårlig formulering

Ifølge Oister har de oplevet generelle prisstigninger, og det har ført til en stigning i priserne.

Det forklarer Pia Hammershøy Splittorff, som er VP Corporate Affairs hos 3, der driver Oister, i en mail.

'Igennem den senere tid har vi oplevet en signifikant stigning i omkostninger; dette gælder både i forhold til vores direkte omkostninger, men også i stigende omkostninger til vores leverandører og underleverandører'.

'Dette har bivirket, at vi har været nødt til at justere på vores abonnementspriser for at afspejle den samfundsudvikling, vi oplever', skriver hun i en mail.

Spurgt ind til sammenhængen mellem stigende brændstofpriser og mobilabonnementer erkender selskabet, at kommunikationsniveauet gerne må udvikle sig i samme retning som priserne.

'Formuleringen omkring de specifikke omkostninger erkender vi, kunne være bedre. Dybest set handler det om, at blandt andet forbrugsomkostninger er enormt høje lige nu i hele leverandørkæden, og det påvirker også et selskab som os, hvad enten det er direkte eller indirekte'.

