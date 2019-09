'Ok'-håndtegn er nu et racistisk had-symbol

Tænk dig om en ekstra gang, hvis du vil signalere 'ok' med hånden ved at slå tommel- og pegefinger sammen til en cirkel.

'Ok'-håndtegnet er nu officielt blevet udråbt til et racistisk 'hadsymbol' af den amerikanske anti-had-organisation Anti Defamation League (ADL).

Det skriver blandt andre Washington Post og CBS.

Torsdag opdaterede organisationen, der er ledet af Barack Obamas tidligere assistent Jonathan Greenblatt, sin online-database over had-symboler, Hate on Display, med 36 nye symboler.

Flere af dem er ifølge organisationen racistiske symboler, der er blevet 'adopteret' af den yderste højrefløj.

Racistisk frisure

Blandt de 36 nye tilføjelser er altså 'ok'-tegnet. Symbolet fandt oprindeligt vej til det højrenationalistiske miljø via en hoax, der herskede på hjemmesiden 4chan. Også sætningen 'it's okay to be white', og frisuren 'the Dylan Roof Bowlcut' er kommet på ADL's opdaterede hadsymbol-liste.

- Selvom ekstremister fortsætter med at anvende symboler, der kan være flere årtier gamle, skaber de ofte nye symboler, memes og slogans for at give udtryk for deres hadefulde følelser, siger Jonathan Greenblatt i en pressemeddelelse i forbindelse med den opdaterede liste.

Ifølge organisationen er flere af de nye symboler dukket op ved højrenationalistiske begivenheder som 'Unite the Right'-rallyet i Charlottesville i 2017, og de var blandt de tegninger, Christchurch-massemorderen Brenton Tarrant havde tegnet på sine våben.

Racisme i gaming

Symbolerne har desuden, ifølge ADL, ofte vist sig i racistiske relationer online på blandt andet 4chan, 8chan og Reddit, fortæller organisationen, og har efterhånden også spredt sig til mere 'mainstream' sociale medier som Twitter, Facebook og forskellige gaming-platforme.

En undersøgelse, som ADL selv foretog i juli, viste, at 23 procent af de adspurgte online-gamere har været 'udsat for racistiske ideologier under gaming'.

- Mens nogle hadsymboler har et kort liv, får andre deres eget liv og bliver redskaber til online trolling. Vi holder særligt øje med de symboler, der får en blivende magt, og dem, der flytter sig fra online-brug og ud i den virkelige verden, siger Mark Pitcavage i en pressemeddelelse.