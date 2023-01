OK23 bliver en gyser: Denne gang er det alvor

Der er lagt op til en lang, tung og næsten umulig omgang, når industriens parter som de første på det private område sætter sig ved forhandlingsbordet.

Det varsler både Dansk Industri (DI) og CO-industri, der repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverne og arbejdstagerne, der onsdag formiddag afholdt fælles pressemøde i forbindelse med, at årets overenskomstforhandlinger er blevet skudt i gang.

- Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at krystalkuglen - som vi plejer at kunne rette os nogenlunde efter - er meget mere usikker end normalt, sagde DI-direktør Lars Sandahl Sørensen.

Det er ingenlunde usædvanligt, at parterne kalder forestående forhandlinger for historisk svære, men denne gang er det altså alvor, lyder det.

Annonce:

- Nogle gange er det måske sagt med et glimt i øjet. Men jeg er ked at skulle sige, at denne gang er det uden glimt i øjet. For der er ingen tvivl om, at det, vi oplever, når vi snakker med vores medlemmer, er et kæmpestort reallønsfald, sagde Claus Jensen, der er formand for CO-industri.

Tårnhøj inflation

Det er særligt den ekstraordinært høje inflation, der er omdrejningspunktet i forhandlingerne.

For priserne er steget lang hurtigere, end lønningerne har kunne følge med, og det kan lønmodtagerne mærke, når der skal betales regninger og købes ind.

- Det er klart, at mine medlemmer har forventninger om, at vi kommer med et resultat, som også kan være med til at afhjælpe det store reallønsfald, vi har set, siger Claus Jensen.

Hos DI bekymrer man sig dog om, at man puster yderligere til inflationen, hvis lønnen stiger for meget og for hurtigt.

- Det er sikkert og vist, at hverken arbejdsgivere eller arbejdstagere er tjent med, at vi forlænger inflationen længere end absolut højst nødvendigt, sagde Lars Sandahl Sørensen på pressemødet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De røde faner var medbragt i dagens anledning, som de plejer at være under overenskomstforhandlingerne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Annonce:

Ekspert: Lønnen er afgørende

Der er ingen tvivl om, at det bliver meget vanskeligt for parterne at nå til enighed, lyder det fra Laust Høgedahl, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

- Det skyldes i høj grad den situation, vores økonomi er i lige nu. Vi har haft høj inflation i et år nu, og lønmodtagerne føler ikke, at de har fået nok i lønningsposen lokalt, så de vil gerne kompenseres nu. Omvendt ser arbejdsgiverne dystert på fremtiden, fordi de tror på, at der kommer en afmatning i økonomien, og at inflationen vil falde igen, siger han.

Laust Høgedahl siger, at lønnen er absolut vigtigst for lønmodtagerne i denne runde af overenskomstforhandlinger, så længe man ikke kan se en afmatning i økonomien.

Kan ende i hårdknude

Når parterne ikke til enighed, og lønmodtagerne stemmer nej til en ny aftale, kan det gå helt i hårdknude.

- Hvor højt er konfliktniveuaet i forhold til lockout eller strejke i denne runde?

Annonce:

- Jeg tror, at hvis det kommer til konflikt - og det er altså stadig et stort hvis - så bliver det nok formentlig, fordi lønmodtagerne siger nej.

- Hypotetisk set vil det så ende med, at det vil være hele det private område, der strejker, fordi de stemmer sammen. Det er 600.000 lønmodtagere, der strejker, og i den private sektor plejer man ikke at tage nogen ud. Der vil det være det store knald.

- Kan det, hvis det ender så galt, få betydning for det brede samfund?

- Det ville i så fald være en situation, der ligner den i 1998, da der var konflikt sidst. Den, vi døbte gærkrisen, fordi hele landet gik i stå. Hvis folk inden for transport for eksempel først strejker, så lukker alt hurtigt ned, siger Laust Høgedahl.

Risiko: Mister syv års løngevinst